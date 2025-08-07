Итоги первых игр Q3 ЛЧ. Победа Бенфики и Трубина, успех Брюгге, фиаско Леха
Вечером 6 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Вечером 6 августа состоялись матчи квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Сыграны все первые поединки, и судьба противостояний во всех парах будет определена через неделю
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Украинский голкипер Анатолий Трубин помог португальской Бенфике выиграть матч против французской Ниццы (2:0).
Бельгийский клуб Брюгге на выезде нанес поражение австрийскому РБ Зальцбург (1:0).
В матче потенциальных соперников киевского Динамо – Црвена Звезда в гостях переиграла Лех из Познани (3:1).
🔹 Лига чемпионов. Квалификация Q3
Первый матч, 5 августа 2025
Кайрат (Казахстан) – Слован Братислава (Словакия) – 1:0
Гол: Сатпаев, 90 (пен)
РБ Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1
Гол: Вермант, 75
Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0
Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:3
Голы: Исхак, 34 – Крунич, 9, 51, Бруно Дуарте, 73
Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:2
Голы: Иванович, 53, Флорентину, 88
Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция) – 2:1
Голы: Тимбер, 19, Хадж Мусса, 90+1 – Амрабат, 86
Результаты Q3 Лиги чемпионов
Пары Q4 Лиги чемпионов
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