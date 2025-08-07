Итоги первых игр Q3 ЛЧ. Победа Бенфики и Трубина, успех Брюгге, фиаско Леха

Вечером 6 августа состоялись матчи квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Сыграны все первые поединки, и судьба противостояний во всех парах будет определена через неделю

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Украинский голкипер Анатолий Трубин помог португальской Бенфике выиграть матч против французской Ниццы (2:0).

Бельгийский клуб Брюгге на выезде нанес поражение австрийскому РБ Зальцбург (1:0).

В матче потенциальных соперников киевского Динамо – Црвена Звезда в гостях переиграла Лех из Познани (3:1).

🔹 Лига чемпионов. Квалификация Q3

Первый матч, 5 августа 2025

Кайрат (Казахстан) – Слован Братислава (Словакия) – 1:0

Гол: Сатпаев, 90 (пен)

РБ Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1

Гол: Вермант, 75

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0

Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:3

Голы: Исхак, 34 – Крунич, 9, 51, Бруно Дуарте, 73

Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:2

Голы: Иванович, 53, Флорентину, 88

Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция) – 2:1

Голы: Тимбер, 19, Хадж Мусса, 90+1 – Амрабат, 86

Результаты Q3 Лиги чемпионов

Пары Q4 Лиги чемпионов

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