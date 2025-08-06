Итоги дня Q3 ЛЧ. Неудача Динамо, дерби моста, разгром от Рейнджерс
Вечером 5 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
В нескольких парах 5 августа состоялись матчи квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
В польском Люблине в Q3 ЛЧ встречались Динамо Киев и Пафос из Кипра.
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Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте. Забитым мячом отметился бразилец Андерсон Оливейра Силва.
Киевская команда уступила в первом матче (0:1). Ответная игра запланирована на 12 августа в кипрском Лимасоле.
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.
Команда, которая проиграет двухматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником станет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).
В других матчах игрового дня – вничью завершилось дерби Эресуннского моста, Шкендия уступила Карабаху (0:1), Рейнджерс разгромил Викторию (3:0).
🔹 Лига чемпионов. Квалификация Q3
Первый матч, 5 августа 2025
Динамо Киев (Украина) – Пафос (Кипр) – 0:1
Гол: Андерсон, 84
Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания) – 0:0
Шкендия (Северная Македония) – Карабах (Азербайджан) – 0:1
Голы: Байрамов, 18 (пен)
Рейнджерс (Шотландия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 3:0
Голы: Гассама, 15, 51, Дессерс, 45 (пен)
Результаты Q3 Лиги чемпионов
Пары Q4 Лиги чемпионов
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