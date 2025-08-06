С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок

6 августа состоялась жеребьевка большого хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

Украину на американском тысячнике в одиночном разряде представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Свитолина получила десятый номер посева и начнет выступления со второго круга. Ее первой соперницей будет победительница противостояния Алиша Паркс – Барбора Крейчикова.

Костюк, которая не сумела доиграть поединок 1/4 финала в Монреале из-за травмы запястья, посеяна под 25-м номером. Она также пропустит первый раунд и в своем стартовом поединке поборется либо против Татьяны Марии, либо против теннисистки, которая преодолеет квалификацию.

Ястремская с 32-м номером посева стартует с 1/32 финала. Ее первой оппоненткой будет или Энн Ли, или квалифайер.

Стародубцева в первом круге встретится с квалифайером.

Матчи основной сетки соревнований в Цинциннати стартуют 7 августа. Первой сеяной и действующей чемпионкой является Арина Соболенко.

В Цинциннати выступит именитая Винус Уильямс, которой организаторы предоставили wild card. В 1/64 финала она выйдет на корт против Джессики Бузас Манейро.

С первого раунда в Цинциннати должны стартовать Виктория Мбоко и Наоми Осака, которые сейчас находятся в Монреале и в ночь на 7 августа проведут полуфинальные матчи. На старте Цинциннати они сыграют либо с квалифайером, либо с лаки-лузером. Но если Мбоко и Осака выйдут в финал Монреаля, то получат пропуск первого круга.

Соперницы украинок в Цинциннати:

1/32 финала: Элина Свитолина [10] – Барбора Крейчикова / Алиша Паркс

Элина Свитолина [10] – Барбора Крейчикова / Алиша Паркс 1/32 финала: Марта Костюк [25] – Татьяна Мария / квалифайер

Марта Костюк [25] – Татьяна Мария / квалифайер 1/32 финала: Даяна Ястремская [32] – Энн Ли / квалифайер

Даяна Ястремская [32] – Энн Ли / квалифайер 1/64 финала: Юлия Стародубцева – квалифайер

Возможные четвертьфиналы в Цинциннати по посеву:

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [6]

Мэдисон Киз [6] Ига Свентек [3] – Аманда Анисимова [5]

Ига Свентек [3] – Аманда Анисимова [5] Эмма Наварро [8] – Джессика Пегула [4]

Эмма Наварро [8] – Джессика Пегула [4] Жасмин Паолини [7] – Коко Гауфф [2]

Турнирная сетка WTA 1000 в Цинциннати