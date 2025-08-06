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  4. С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
WTA
06 августа 2025, 14:53 | Обновлено 06 августа 2025, 15:11
963
3

С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок

Украину на тысячнике в США, помимо Элины, также представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

06 августа 2025, 14:53 | Обновлено 06 августа 2025, 15:11
963
3
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 августа состоялась жеребьевка большого хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

Украину на американском тысячнике в одиночном разряде представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Свитолина получила десятый номер посева и начнет выступления со второго круга. Ее первой соперницей будет победительница противостояния Алиша Паркс – Барбора Крейчикова.

Костюк, которая не сумела доиграть поединок 1/4 финала в Монреале из-за травмы запястья, посеяна под 25-м номером. Она также пропустит первый раунд и в своем стартовом поединке поборется либо против Татьяны Марии, либо против теннисистки, которая преодолеет квалификацию.

Ястремская с 32-м номером посева стартует с 1/32 финала. Ее первой оппоненткой будет или Энн Ли, или квалифайер.

Стародубцева в первом круге встретится с квалифайером.

Матчи основной сетки соревнований в Цинциннати стартуют 7 августа. Первой сеяной и действующей чемпионкой является Арина Соболенко.

В Цинциннати выступит именитая Винус Уильямс, которой организаторы предоставили wild card. В 1/64 финала она выйдет на корт против Джессики Бузас Манейро.

С первого раунда в Цинциннати должны стартовать Виктория Мбоко и Наоми Осака, которые сейчас находятся в Монреале и в ночь на 7 августа проведут полуфинальные матчи. На старте Цинциннати они сыграют либо с квалифайером, либо с лаки-лузером. Но если Мбоко и Осака выйдут в финал Монреаля, то получат пропуск первого круга.

Соперницы украинок в Цинциннати:

  • 1/32 финала: Элина Свитолина [10] – Барбора Крейчикова / Алиша Паркс
  • 1/32 финала: Марта Костюк [25] – Татьяна Мария / квалифайер
  • 1/32 финала: Даяна Ястремская [32] – Энн Ли / квалифайер
  • 1/64 финала: Юлия Стародубцева – квалифайер

Возможные четвертьфиналы в Цинциннати по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [6]
  • Ига Свентек [3] – Аманда Анисимова [5]
  • Эмма Наварро [8] – Джессика Пегула [4]
  • Жасмин Паолини [7] – Коко Гауфф [2]

Турнирная сетка WTA 1000 в Цинциннати

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Даниил Агарков Источник: WTA
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ViAn
У Еліни знову Осака може бути. 
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0
pawa
Одна у нас надія - на Даяну Ястремську! Якщо вона почне дружити з головою - може стати гравчинею топ-рівня1
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0
kadaad .
Сразу правильные пары в четвертьфиналах. Наших там не будет и это факт.
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0
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