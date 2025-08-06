Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам

Похоже, что в новом еврокубковом сезоне представители Украины намереваются постепенно приучить фанатам к тому, что нам нынче уже весьма тяжело тягаться даже с теми, кого еще буквально вчера называли не иначе как «футбольными карликами» – с командами, представляющими Андорру, Кипр… Вслед за номинально домашним поражением «Полесья» от «Санта-Коломы» (1:2), после которого на подопечных Ротаня вылилось немало справедливой критики, накануне по «протоптанной дорожке» решил пойти и наш чемпион – столичное «Динамо». Киевляне в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов уступили чемпиону Кипра «Пафосу» со счетом 0:1.

После игры главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский, к его чести, не повелся на провокации журналистов, чтобы объяснить итоговую неудачу банальной причиной – якобы плохой работой арбитров, главной претензией к которым у некоторых фанатов «Динамо» стало сперва назначение 11-метрового в ворота «Пафоса», а затем его отмена после детального пересмотра ситуации при активации VAR.

Шовковский сказал фразу, с которой решился бы спорить только последний глупец: «Хочу сказать, что если мы хотим проходить дальше в турнире, мы должны использовать те моменты, которые у нас были». Это истина. Это сущая правда. Наконец, это база, как принято нынче говорить в молодежных кругах.

Но вот дальше к главному тренеру «Динамо» и его ассистентам возникают одни лишь вопросы. Еще перед началом первого матча против «Пафоса» мы, разбирая работу оппонента Шовковского в этом противостоянии, – испанца Хуана Карлоса Карседо – отмечали главное: этот специалист на протяжении всей своей наставнической карьеры особый акцент делает на качественной работе своей команды в обороне. Для бывшего многолетнего ассистента Унаи Эмери именно возможность играть «от печки» является тем базисом, на котором в дальнейшем образуется вся остальная надстройка. Чтобы осознать все это, нужно было потратить не более нескольких часов тщательного анализа всей предыдущей работы Карседо, по результатам чего становилось четко и ясно, с чем придется столкнуться «Динамо» в противостоянии с «Пафосом».

Еще до игры читалось, что «Пафос» постарается отдать инициативу «Динамо», чтобы мяч чаще находился в ногах у украинской команды. Чемпион Кипра предпочитает делать ставку на быстрые переходы из обороны в атаку, на контратакующие действия и на молниеносные вылазки к воротам соперника. Собственно говоря, единственный мяч в матче, которым отличился Андерсон Силва, и был забит именно благодаря соблюдению этой игровой стилистики.

Тренерский штаб «Динамо», уж такое сложилось впечатление, крайне плохо проанализировал предстоящего соперника, а потому долгое время на поле у киевлян не было видно целостной «картинки», благодаря которой «бело-синие» и стремились бы достичь положительного для себя результата. Получив мяч в свое владение, игроки киевской команды просто не достигали главного – не создавали систематического давления на ворота команды-соперницы. Да, шансы были у Ваната, у Дубинчака, однако в целом это, скорее, были лишь отдельные эпизоды с индивидуальной работой, нежели методичное расшатывание защитных редутов весьма крепкого и ориентированного на оборону собственных ворот соперника.

«Пафос» же, наоборот, чувствовал себя в такой игре как рыба в воде. При первой же возможности киприоты организовывали быстрые выходы из обороны в атаку. Чемпион Кипра значительно чаще, чем чемпион Украины, прибегал к использованию длинных передач – 14,5% от общего их количества против 10,2% у «бело-синих». А еще: «Пафос», несмотря на то, что значительно меньше владел мячом (42% на 58%) и сделал меньше передач (336 на 423), умудрился превзойти «Динамо» по пасам вперед (144 на 125), пасам в финальную треть (47 на 46), передачам с продвижением мяча (68 на 64) и опасным передачам (5 на 1).

Шутка ли, но команда, приехавшая в Польшу, прежде всего, отбиться и в идеале сыграть вничью 0:0, в атаке выглядела значительно острее, резче и интереснее, чем «Динамо», имевшее возможность разыгрывать комбинации и владеть мячом куда дольше. Другой вопрос, что для «бело-синих» вот этот тотальный контроль, в отличие от «Шахтера», не видится таким уж и большим благом. Имея мяч в ногах, футболисты «бело-синих» часто просто не видят вариантов для качественного развития атак. Более того, против «Пафоса» чемпионы Украины еще и частенько откровенно терялись, когда соперник шел в активный прессинг – 21 потеря мяча в первой трети поля прекрасное тому подтверждение.

В какой-то момент, не находя лучших вариантов, футболисты «Динамо» просто сбились на банальные проходы по флангу и прострелы в направлении штрафной соперника. Но из 11 навесов точными оказались только 3, а способность игроков атаки «бело-синих» бороться за мяч впереди разочаровала абсолютно – Ванат, Ярмоленко, Шапаренко и остальные выиграли только 25% дуэлей в атаке, что крайне мало для того, чтобы достигать положительного результата в поединке.

facebook.com/fcdynamoua. Ванат и его партнеры по атаке «Динамо» отыскать «ключик» к воротам «Пафоса» так и не сумели

Кульминацией мучений «Динамо» на поле вчерашним вечером стало то, что первый (он же единственный!) удар в створ ворот «Пафоса» футболисты киевской команды нанесли аж на 73-й минуте, да и то этот выстрел Бражко пришелся из-за пределов штрафной и аналитики оценили его опасность показателем 0,05xG.

Если уж касаться темы xG, то и здесь «Динамо», увы, уступило сопернику. «Пафос» по итогу матча «насобирал» на 0,79xG суммарно, в то время как аналогичный показатель киевской команды оказался равен скромным 0,33xG… Как выигрывать матч, перед началом которого тебя записывали в фавориты, нанося меньше ударов в створ, нежели соперник – это загадка, разрешить которую ни Шовковский, ни его подопечные вчера так и не сумели…

В ответной игре «Динамо» предстоит сделать выводы и очень постараться изменить ход двухматчевой дуэли. Понятное дело, что результат первого матча является идеальным для «Пафоса». Теперь команда Хуана Карлоса Карседо получит возможность еще больше отойти назад, выманивая соперника и пытаясь подлавливать его на ошибках, которых у современного «Динамо» с каждым днем, увы, меньше не становится. На Кипре самое главное, чтобы чемпион Украины опять не угодил в ту же ловушку, которую организовали для него соперники из «Пафоса» в первом матче. Возможно, лучше было бы и вовсе отдать мяч киприотам, чтобы попытаться сыграть против них в их же излюбленной манере. Однако подобного рода тактика была бы очень даже привлекательной в аспекте ее применения, если бы «Динамо» на выезде не требовалось отыгрываться…

Теперь Шовковский и его команда угодили в крайне нелицеприятную ситуацию, из которой киевлянам предстоит искать выход. Да, возможно, с такой игрой «Динамо» и не заслуживает на выход в основной раунд Лиги чемпионов, однако уступать путевку в плей-офф квалификации представителю Кипра… Да, пускай это и не Андорра, но все равно очевидный перебор, не находите?