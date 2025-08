Пафос возглавляет испанец Карседо, который долгие годы помогал Унаи Эмери

5 и 12 августа чемпион Украины «Динамо» проведет домашний и выездной (соответственно) поединки против лучшей команды Кипра минувшего сезона «Пафоса». Победитель этой пары получит возможность приблизиться на расстояние вытянутой руки к основному этапу Лиги чемпионов, а вот проигравший отправится искать счастья в Лигу Европы.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Пафос» сумел пройти израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1:1, 1:0), а все последние успехи этой команды во многом связаны с персоной ее главного тренера – 51-летнего испанца Хуана Карлоса Карседо, который перед тем, как начать самостоятельное «плавание» на наставнической ниве долгие годы являлся ассистентом Унаи Эмери…

Хуан Карлос Карседо имеет за спиной опыт игры в профессиональном футболе. Что правда, до серьезных вершин добраться ему в статусе игрока так и не удалось. На начальном этапе Карседо, действовавший на позиции центрального полузащитника, выступал за малоизвестные за пределами Испании низшелиговые коллективы, прежде чем перешел в «Эспаньол», а затем – в мадридский «Атлетико». Что правда, в обеих этих клубах Хуана Карлоса предпочитали использовать в резервных командах.

В «Эспаньоле» Карседо провел год и вовсе не получил возможности сыграть за первую команду клуба, а вот в «Атлетико» нынешний коуч «Пафоса» отыграл три сезона, и 16 раз выходил в футболке первой команды «матрасников», которые, справедливости ради, на тот момент вовсе не виделись одним из претендентов на золото Примеры, а барахтались на просторах Сегунды…

После ухода из «Атлетико» Карседо уехал во Францию, где в течение двух с половиной лет был на контракте в «Ницце». Играл за первую команду этого клуба немного, да и то на уровне второго дивизиона, в котором тогда и выступали «орлята». Далее хавбек вернулся на родину, и за следующие четыре с половиной года провел только 22 официальных матчах за «Леганес» и «Лас-Пальмас».

По итогам сезона-2005/06 Карседо завершил карьеру профессионального футболиста. На момент принятия этого решения ему было только 33. Столь рано покинуть зеленое поле хавбека вынудили хронические проблемы с коленом, не давшие Хуану Карлосу возможности лучше проявить себя в двух последних в его игроцкой карьере командах…

Завершив активные выступления, Карседо не покинул футбол насовсем. Он очень быстро перебрался в тренерский штаб «Лас-Пальмаса», где провел всего несколько месяцев, прежде чем получил приглашение от молодого и перспективного коуча Унаи Эмери, который как раз возглавил «Альмерию».

С этого момента на долгих четырнадцать лет Хуан Карлос Карседо превратился в верного помощника Эмери во всех командах, которые тренировал последний. Специалисты прекрасно сработались, и сумели достичь весьма и весьма хороших результатов. Так, «Альмерию» связка Эмери-Карседо в первом же сезоне вывела в Примеру, после чего клуб не вылетел, как предрекали многие, а наоборот, удивил – финишировал в верхней половине таблицы, на восьмом месте. Это помогло Эмери получить приглашение из «Валенсии», куда Унаи не забыл забрать с собой и Карседо.

С «летучими мышами» Эмери и Карседо отработали четыре сезона. В первый год «Валенсия» финишировала шестой в Примере, но затем трижды кряду занимала третью строчку, неизменно пробиваясь в Лигу чемпионов. Увы для почитателей левантийцев, но в самом престижном клубном турнире континента тренерского гения Эмери и его ассистентов хватило лишь на такой достаточно скромный (на фоне прежних двух выходов в финал и четвертьфинал) максимум как 1/8 финала…

Летом 2012-го Эмери неожиданно для многих в Испании принял приглашение с болотной местности. Там большие деньги и невероятные перспективы Унаи сулили в московском «спартаке», куда Карседо, как верный ординарец, естественно, поехал вместе с боссом. Но многочисленные скандалы внутри команды, интриги и неприязнь к персоне Эмери, искусственно созданная в тамошних СМИ, уже через несколько месяцев привели к вполне логичному результату – увольнению Унаи…

Все, что не происходит, как известно, нужно воспринимать так, словно это исключительно к лучшему. Вот и в карьере Эмери настали наконец звездные времена – в «Севилье», где коуч работал с января 2013-го по лето 2016-го. За это время «нервионцы» трижды кряду выиграли Лигу Европы, окончательно утвердившись в статусе своего рода королей этого турнира.

Далее в послужном списке у Эмери и Карседо были только гранды. Сперва – Франция и «Пари Сен-Жермен», затем – Англия и «Арсенал». И там, и там внимание к испанским специалистам было повышенное, а потому не обошлось без любопытных историй…

Во Франции Карседо, как и его босс Эмери, провел два сезона, и помог команде взять одно чемпионство, два Кубка и Суперкубка страны, а также два Кубка тамошней лиги. Говоря объективно, руководство парижан ждало от испанского тренерского штаба не столько успехов на внутренней арене, которые уже успели несколько приесться и стать чем-то обыденным, сколько качественных и ярких результатов в Лиге чемпионов. Но в главном турнире континента ПСЖ под руководством Эмери запомнился двумя последовательными вылетами на стадии 1/8 финала от испанских грандов – сперва от «Барселоны» (4:0, 1:6), а затем и от «Реала» (1:3, 1:2).

Тогда же во французской прессе начали активно роиться сплетни о том, что у испанского тренерского штаба есть проблемы с коммуникацией с большинством футболистов. Причем одним из тех, кто порождал максимальный уровень недопонимания и микроконфликтов являлся именно Хуан Карлос Карседо.

В феврале 2017 года ПСЖ на выезде проводил матч очередного тура чемпионата против «Бордо». Судьба этого поединка была решена уже, по сути, к началу второго тайма, когда на 47-й минуте Эдинсон Кавани сделал счет 3:0 в пользу столичных гостей (к слову, матч так и закончился). Стремясь дать отдохнуть ключевым футболистам и попутно предоставить игровую практику игрокам ближайшей обоймы, Эмери выпустил на поле одиозного Хатема Бен Арфа – человека большого футбольного таланта, но весьма непростого характера.

И вот именно с Бен Арфа у Карседо произошло публичное недопонимание, которое впоследствии стоило игроку, как предполагали журналисты, места в клубе. Уходя с поля в подтрибунные помещения, Хатем с явным недовольством на лице бросил в адрес подходившего к нему ассистента Эмери следующие слова: «От тебя уже голова болит. Не ори так громко, лучше дай поиграть».

На самом деле, за Карседо и до этого замечали очень серьезную, а моментами даже чрезмерную требовательность к своим подопечным. Хуан Карлос всегда настраивал игроков на максимальный прессинг и четкую игру в обороне. Этот специалист является адептом стратегии, при которой сперва нужно грамотно выстроить защитные действия, а уже затем думать об атаке. Чтобы воплощать концепцию в реальность Карседо всегда требует от своих подопечных максимально фокусироваться на отборе мяча, как только тот оказывается в ногах у соперника. Неудивительно, что в ПСЖ многим «примадоннам» того времени поведение помощника главного тренера не нравилось, и доходило даже до жалоб руководству клуба на то, что Хуан Карлос, дескать, с недостаточным уровнем пиетета и дружелюбия относится к ряду своих подопечных…

В «Арсенал» Эмери и Карседо прибыли летом 2018 года. Унаи был призван заменить легендарного Арсена Венгера, пожелавшего отойти от дел и сфокусироваться на деятельности функционера.

С первых же матчей болельщикам «канониров» бросилась в глаза доселе непривычная им картина, когда по ходу поединка их командой с «бровки» руководят поочередно два специалиста – то непосредственно сам Эмери, то его первый ассистент Карседо. Вскоре фанаты и эксперты поняли, что между этими наставниками есть четкое разделение – Унаи делает подсказки и гонит команду вперед, когда та контролирует мяч и выстраивает собственные атаки, в то время как Хуан Карлос брался за дело в ситуациях, когда речь доходила до необходимости обороняться.

