Пафос возглавляет испанец Карседо, который долгие годы помогал Унаи Эмери

5 и 12 августа чемпион Украины «Динамо» проведет домашний и выездной (соответственно) поединки против лучшей команды Кипра минувшего сезона «Пафоса». Победитель этой пары получит возможность приблизиться на расстояние вытянутой руки к основному этапу Лиги чемпионов, а вот проигравший отправится искать счастья в Лигу Европы.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Пафос» сумел пройти израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1:1, 1:0), а все последние успехи этой команды во многом связаны с персоной ее главного тренера – 51-летнего испанца Хуана Карлоса Карседо, который перед тем, как начать самостоятельное «плавание» на наставнической ниве долгие годы являлся ассистентом Унаи Эмери…

Непримечательная карьера игрока

Хуан Карлос Карседо имеет за спиной опыт игры в профессиональном футболе. Что правда, до серьезных вершин добраться ему в статусе игрока так и не удалось. На начальном этапе Карседо, действовавший на позиции центрального полузащитника, выступал за малоизвестные за пределами Испании низшелиговые коллективы, прежде чем перешел в «Эспаньол», а затем – в мадридский «Атлетико». Что правда, в обеих этих клубах Хуана Карлоса предпочитали использовать в резервных командах.

В «Эспаньоле» Карседо провел год и вовсе не получил возможности сыграть за первую команду клуба, а вот в «Атлетико» нынешний коуч «Пафоса» отыграл три сезона, и 16 раз выходил в футболке первой команды «матрасников», которые, справедливости ради, на тот момент вовсе не виделись одним из претендентов на золото Примеры, а барахтались на просторах Сегунды…

После ухода из «Атлетико» Карседо уехал во Францию, где в течение двух с половиной лет был на контракте в «Ницце». Играл за первую команду этого клуба немного, да и то на уровне второго дивизиона, в котором тогда и выступали «орлята». Далее хавбек вернулся на родину, и за следующие четыре с половиной года провел только 22 официальных матчах за «Леганес» и «Лас-Пальмас».

По итогам сезона-2005/06 Карседо завершил карьеру профессионального футболиста. На момент принятия этого решения ему было только 33. Столь рано покинуть зеленое поле хавбека вынудили хронические проблемы с коленом, не давшие Хуану Карлосу возможности лучше проявить себя в двух последних в его игроцкой карьере командах…

С поля – на скамейку

Завершив активные выступления, Карседо не покинул футбол насовсем. Он очень быстро перебрался в тренерский штаб «Лас-Пальмаса», где провел всего несколько месяцев, прежде чем получил приглашение от молодого и перспективного коуча Унаи Эмери, который как раз возглавил «Альмерию».

juancarloscarcedo.com. Хуан Карлос Карседо (второй справа) и Унаи Эмери (первый справа)

С этого момента на долгих четырнадцать лет Хуан Карлос Карседо превратился в верного помощника Эмери во всех командах, которые тренировал последний. Специалисты прекрасно сработались, и сумели достичь весьма и весьма хороших результатов. Так, «Альмерию» связка Эмери-Карседо в первом же сезоне вывела в Примеру, после чего клуб не вылетел, как предрекали многие, а наоборот, удивил – финишировал в верхней половине таблицы, на восьмом месте. Это помогло Эмери получить приглашение из «Валенсии», куда Унаи не забыл забрать с собой и Карседо.

С «летучими мышами» Эмери и Карседо отработали четыре сезона. В первый год «Валенсия» финишировала шестой в Примере, но затем трижды кряду занимала третью строчку, неизменно пробиваясь в Лигу чемпионов. Увы для почитателей левантийцев, но в самом престижном клубном турнире континента тренерского гения Эмери и его ассистентов хватило лишь на такой достаточно скромный (на фоне прежних двух выходов в финал и четвертьфинал) максимум как 1/8 финала…

Летом 2012-го Эмери неожиданно для многих в Испании принял приглашение с болотной местности. Там большие деньги и невероятные перспективы Унаи сулили в московском «спартаке», куда Карседо, как верный ординарец, естественно, поехал вместе с боссом. Но многочисленные скандалы внутри команды, интриги и неприязнь к персоне Эмери, искусственно созданная в тамошних СМИ, уже через несколько месяцев привели к вполне логичному результату – увольнению Унаи…

Все, что не происходит, как известно, нужно воспринимать так, словно это исключительно к лучшему. Вот и в карьере Эмери настали наконец звездные времена – в «Севилье», где коуч работал с января 2013-го по лето 2016-го. За это время «нервионцы» трижды кряду выиграли Лигу Европы, окончательно утвердившись в статусе своего рода королей этого турнира.

Далее в послужном списке у Эмери и Карседо были только гранды. Сперва – Франция и «Пари Сен-Жермен», затем – Англия и «Арсенал». И там, и там внимание к испанским специалистам было повышенное, а потому не обошлось без любопытных историй…

Конфликт с Бен Арфа

Во Франции Карседо, как и его босс Эмери, провел два сезона, и помог команде взять одно чемпионство, два Кубка и Суперкубка страны, а также два Кубка тамошней лиги. Говоря объективно, руководство парижан ждало от испанского тренерского штаба не столько успехов на внутренней арене, которые уже успели несколько приесться и стать чем-то обыденным, сколько качественных и ярких результатов в Лиге чемпионов. Но в главном турнире континента ПСЖ под руководством Эмери запомнился двумя последовательными вылетами на стадии 1/8 финала от испанских грандов – сперва от «Барселоны» (4:0, 1:6), а затем и от «Реала» (1:3, 1:2).

Тогда же во французской прессе начали активно роиться сплетни о том, что у испанского тренерского штаба есть проблемы с коммуникацией с большинством футболистов. Причем одним из тех, кто порождал максимальный уровень недопонимания и микроконфликтов являлся именно Хуан Карлос Карседо.

В феврале 2017 года ПСЖ на выезде проводил матч очередного тура чемпионата против «Бордо». Судьба этого поединка была решена уже, по сути, к началу второго тайма, когда на 47-й минуте Эдинсон Кавани сделал счет 3:0 в пользу столичных гостей (к слову, матч так и закончился). Стремясь дать отдохнуть ключевым футболистам и попутно предоставить игровую практику игрокам ближайшей обоймы, Эмери выпустил на поле одиозного Хатема Бен Арфа – человека большого футбольного таланта, но весьма непростого характера.

И вот именно с Бен Арфа у Карседо произошло публичное недопонимание, которое впоследствии стоило игроку, как предполагали журналисты, места в клубе. Уходя с поля в подтрибунные помещения, Хатем с явным недовольством на лице бросил в адрес подходившего к нему ассистента Эмери следующие слова: «От тебя уже голова болит. Не ори так громко, лучше дай поиграть».

На самом деле, за Карседо и до этого замечали очень серьезную, а моментами даже чрезмерную требовательность к своим подопечным. Хуан Карлос всегда настраивал игроков на максимальный прессинг и четкую игру в обороне. Этот специалист является адептом стратегии, при которой сперва нужно грамотно выстроить защитные действия, а уже затем думать об атаке. Чтобы воплощать концепцию в реальность Карседо всегда требует от своих подопечных максимально фокусироваться на отборе мяча, как только тот оказывается в ногах у соперника. Неудивительно, что в ПСЖ многим «примадоннам» того времени поведение помощника главного тренера не нравилось, и доходило даже до жалоб руководству клуба на то, что Хуан Карлос, дескать, с недостаточным уровнем пиетета и дружелюбия относится к ряду своих подопечных…

Четкое разделение обязанностей в Арсенале

В «Арсенал» Эмери и Карседо прибыли летом 2018 года. Унаи был призван заменить легендарного Арсена Венгера, пожелавшего отойти от дел и сфокусироваться на деятельности функционера.

С первых же матчей болельщикам «канониров» бросилась в глаза доселе непривычная им картина, когда по ходу поединка их командой с «бровки» руководят поочередно два специалиста – то непосредственно сам Эмери, то его первый ассистент Карседо. Вскоре фанаты и эксперты поняли, что между этими наставниками есть четкое разделение – Унаи делает подсказки и гонит команду вперед, когда та контролирует мяч и выстраивает собственные атаки, в то время как Хуан Карлос брался за дело в ситуациях, когда речь доходила до необходимости обороняться.

My favourite part of the game- when I realized that on defensive set pieces Unai let’s his boy JCC coach his men into position and once the threat is clear, it’s all Unai#ARSBLA #Coaching pic.twitter.com/YM2EmsZlqW — The Gooners Podcast (@TheGoonersPod) November 1, 2018

Поначалу эксперты хвалили Эмери и Карседо за креативный подход, отмечая, что такое разделение обязанностей – это разумная тактика, позволяющая добиться от команды максимальной эффективности в каждый конкретный момент времени. Аналитики и обозреватели отмечали, что в современном футбольном матче происходит так много событий, что одному человеку практически невозможно уследить за всем и понять, что нужно изменить в каждой ситуации. Передав ассистенту управление оборонительными действиями (или хотя бы стандартными положениями), Эмери мог спокойно сосредотачиваться на других аспектах игры, видя пути ее усиления за счет замен и тактических ходов.

Это было действительно интересным открытием, благодаря чему за работой штаба Эмери на матчах «Арсенала» начали следить еще более тщательно и с повышенной долей любопытства. Но… Достаточно скоро стало ясно, что Эмери и его ассистенты не способны вернуть «канонирам» былое величие лучших периодов команды Венгера, а в середине сезона-2019/20 испанский тренерский штаб и вовсе был отправлен в отставку…

С этого момента, собственно, карьерные пути Эмери и Карседо разошлись.

Свой путь к успеху

Началось все с интервью, которое Карседо дал известному испанскому изданию Marca. В нем многолетний ассистент Эмери публично заявил об амбициях стать самостоятельной фигурой на тренерской скамейке какой-либо команды.

«Быть помощником – это не то же самое, что возглавлять команду. Я принимаю вызов самостоятельной тренерской работы и открыт для любых возможностей. Это были четырнадцать очень плодотворных лет, за которые, благодаря Унаи, мы добились большого успеха, а я получил незабываемые впечатления. Кроме того, опыт тренерской работы в разных странах и работы с игроками самых разных национальностей дал нам новый подход к ним и позволил лучше понять разные культуры и разные способы мышления. Мне нравятся сбалансированные команды – такие, где все нападают и защищаются вместе. Для меня залогом успеха команды является то, что каждый игрок знает свою роль, и в то же время вся группа работает над достижением общей цели», – заявлял Карседо.

Getty Images/Global Images Ukraine. В «Ибице» Карседо надолго не задержался

Изначально Карседо связывали с назначением в какую-то из команд Примеры, и даже витали слухи об интересе к специалисту со стороны бразильского «Ботафого», однако Хуан Карлос оказался у руля третьелиговой «Ибицы». В первом же сезоне коуч помог этой команде повыситься до Сегунды, но сделать еще один рывок на повышение уже не смог, будучи уволенным в декабре 2021 года.

После этого Карседо недолго и без успехов поработал с «Сарагосой», откуда также был уволен всего через несколько месяцев после назначения, а летом 2023-го согласился поехать на Кипр, куда его позвали амбициозные владельцы «Пафоса», имеющие российское происхождение.

На Кипре в дебютном сезоне Карседо финишировал лишь пятым, зато во второй год сделал «Пафос» чемпионом страны – впервые в клубной истории, которая берет свое начало лишь с 2014 года.

Тренерская стилистика Карседо

Философия игры Карседо не изменилась со времен его работы с Унаи Эмери. Хуан Карлос по-прежнему делает максимальный акцент на надежности обороны своей команды, и только после этого пытается выстраивать атакующий базис, способный помочь добиваться результатов впереди. Вероятно, именно поэтому в первом же своем сезоне на Кипре у испанского коуча все пошло не так гладко, так как он изначально подписывал двухлетнее трудовое соглашение и собирался вывести свой проект на пик именно к истечению этого времени.

Несмотря на то, что «Пафос» в минувшем сезоне чемпионата Кипра был вторым по средней доли владения мячом в матче (56,6%; больше только у АПОЭЛа – 57,8%), команда Карседо стала безоговорочным и безусловным лидером первенства по таким статистическим показателям как интенсивность единоборств (6,8), интенсивность прессинга (PPDA – 7,7), и даже по количеству фолов (613)!

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В матчах против «Маккаби» Тель-Авив во втором раунде квалификации Лиги чемпионов также просматривалась стратегия Карседо, когда тренер не требовал от команды подолгу владеть мячом (в обоих поединках в итоге преимущество, пусть и небольшое, в этом компоненте было за израильтянами), однако настаивал на максимальной «отработке» в обороне.

«Пафос» Карседо действительно не брезгует частыми нарушениями правил. Киприоты стараются делать это так, чтобы не вынуждать арбитров предъявлять им карточки, но в целом сбивать настрой и игру у соперника это им прекрасно помогает. Поэтому Александру Шовковскому будет, над чем поломать голову – ему достался весьма и весьма любопытный оппонент, пройти которого для украинца будет делом чести, ведь это позволит коучу «Динамо» еще раз продемонстрировать свой уровень и класс, уж пускай кипрское происхождение соперника «бело-синих» не вводит фанатов в заблуждение – недооценивать этот коллектив точно нельзя. «Полесье» с его недавним опытом мучений с «Санта-Коломой» это может подтвердить…