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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 18:59 |
1902
3

В чем проблема созданного Днепра 1918? Мнение медийных лиц футбола Днепра

Есть большие сомнения по поводу перспектив нового проекта

06 августа 2025, 18:59 |
1902
3
В чем проблема созданного Днепра 1918? Мнение медийных лиц футбола Днепра
УПЛ-ТВ. Вячеслав Фридман

Вчерашняя двойная информационная «бомба» взбудоражила весь украинский футбол. Сначала появилась сенсационная новость о создании нового клуба под названием «Днепр 1918».

Лицо, назвавшееся основателем и фактическим владельцем нового проекта – Антон Ахметов – дало большое публичное интервью нашему сайту, где заявило о больших амбициях и планах новосозданной команды.

Что же думают медийные лица днепровского футбола о создании нового клуба?

Корреспондент нашего сайта Игорь Лысенко эксклюзивно для sport.ua пообщался с бывшим коммерческим директором «Днепра-1» Вячеславом Фридманом, со спортивным журналистом из Днепра Александром Скляром, а также оставил собственный авторский комментарий о новом клубе. Небольшой спойлер – там не все так хорошо, как вчера казалось.

Вячеслав Фридман, бывший коммерческий директор «Днепра-1»:

– Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о создании в Днепре нового футбольного клуба «Днепр 1918» и интервью с его основателем Антоном Ахметовым. Какие эмоции и мысли это у вас вызвало?

– У меня это сразу вызвало негативные эмоции, потому что мы не знаем такого человека. В принципе, все, кто может создать более-менее профессиональный клуб в Днепре, – их фамилии на слуху. Это люди, которые готовы вкладывать деньги.

Во-вторых, фамилия – футбольная. Он мог назвать себя хоть Ахметовым, хоть Суркисом, хоть Буткевичем, хоть Ярославским, но как-то сразу закралось подозрение, что здесь что-то не так.

Создана какая-то компания с уставным фондом в 10 тысяч гривен, ООО с названием Футбольный клуб «Днепр 1918». Но это название ни о чем не говорит. Нет никаких действий. А должны быть конкретные шаги, организационные моменты, о которых должны знать люди.

– Что еще вас насторожило?

– Должна была быть какая-то понятная публичная позиция – где они собираются играть, где базироваться, какие средства должны потратить, когда будут подавать заявку на участие в турнирах любителей.

А здесь – ничего. К сожалению, информация разошлась очень быстро, как горячие пирожки по интернет-сайтам. Все серьезные СМИ очень быстро это опубликовали. Люди мне сами писали, присылали сообщения, спрашивали, что это.

Это дало надежду днепровским болельщикам, а их не хочется обманывать. Если это серьезный проект – тогда, конечно, в городе должен быть футбол, зрители на трибунах, команда, за которую болеют. А здесь кто-то просто решил попиариться – и получилось то, что получилось. Надо во всем разобраться и, безусловно, опровергнуть эту информацию.

– Слышали ли вы что-нибудь вообще о возрождении профессионального футбола в Днепре, не в контексте этого нового клуба?

– Ничего не слышал. И даже знаю, что некоторые люди интересовались вопросом возрождения профессионального клуба. Где тренироваться, где создавать базу, на каком стадионе играть.

Поддерживаю контакт с «Приватбанком». И вот «Приватбанк» говорит, что к ним никто не обращался по поводу аренды футбольной базы в Приднепровске или стадиона, которые им принадлежат.

Играть на площадках, которые построил Павелко, где все гоняют 6 на 6 – это не профессиональный футбол.

– Как вы считаете, новый клуб должен быть преемником ФК «Днепр» или это необязательно?

– Я думаю, что если появится действительно серьезный футбольный проект, тогда можно будет говорить о передаче эмблемы ФК «Днепр», которая сейчас, если не ошибаюсь, принадлежит академии. Надо говорить с владельцем эмблемы, вы все знаете его имя.

И можно было бы обсудить передачу самого названия клуба, чтобы он не ассоциировался с бывшим владельцем. Есть итальянский опыт, опыт других стран, где возрождались клубы и проходили очищение.

Мое мнение, что владелец эмблемы пойдет на встречу, если появится действительно серьезный проект, и передаст эмблему, цвета и так далее.

– Как вы думаете, как человек, близкий к бывшему владельцу клуба, действительно ли новые инвесторы боятся входить в «Днепр» из-за Коломойского?

– Я много раз говорил с ним (Коломойским, – прим. И.Л.) на эту тему. Последние два года общаться сложно, почти невозможно. Но раньше я слышал такое: если появится серьезный владелец, тогда можно рассматривать различные варианты.

Он же не враг сам себе, чтобы навредить городу. Да, некоторые неприятные моменты произошли в его жизни, и из-за этого он решил уйти из футбола. Но чтобы он специально вредил – в такое я не верю.

Александр Скляр, главный редактор сайта болельщиков ФК «Днепр» – fcdnipro.com:

– Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о создании в Днепре нового футбольного клуба «Днепр-1918» и интервью с его владельцем Антоном Ахметовым. Какие эмоции и мысли это у вас вызвало?

– Эмоций как таковых нет. Только тревожные подозрения. В современном мире странно, когда человека не «гуглит» и его не знает искусственный интеллект. Тем более если ты средний или крупный бизнесмен, тем более в ИТ. Здесь и сейчас я бы посоветовал днепровским болельщикам и всем, кто имеет отношение к футболу, быть очень внимательными и дождаться полной верификации этого проекта. Мы не допустим, чтобы наших людей обманули.

– Что сейчас слышно о возрождении профессионального футбола в Днепре?

– К сожалению, по сути – ничего. Все разговоры закончились несколько месяцев назад. Был интерес от разных бизнесменов (местных и не только), даже был какой-то диалог с «Приватбанком» по поводу базы и стадиона, но все зависло.

– Должен ли новый клуб быть связан с ФК «Днепр», или это необязательно?

– Для меня это не имеет особого значения. Главное – серьезность намерений и правильная коммуникация с болельщиками.

Отдельное мнение автора – спортивного журналиста Игоря «Дніпрянина» Лысенко:

Я публично обещал, что проект «Дніпрянин» готов медийно поддержать любой новый клуб в Днепре. Я выполняю это обещание.

Когда на горизонте появился новый клуб под названием «Днепр 1918», я первым сообщил эту новость и взял интервью у его владельца – Антона Ахметова (если это, конечно, его настоящее имя).

На данный момент я сделал для себя вывод, что радость общества по поводу возрождения профессионального (или хотя бы любительского) футбола в Днепре преждевременна. Кроме красивых слов и создания юридического лица с уставным капиталом 10 000 гривен нет ничего. Ни тренерского штаба, ни игроков, ни стадиона, ни базы, ни подтверждения состояния и платежеспособности владельца. Есть еще много тревожных моментов, о которых я пока не хочу публично рассказывать, чтобы не обвинять никого в мошенничестве.

Поэтому призываю всех поклонников днепровского футбола относиться сдержанно к созданию такого проекта, как ФК «Днепр 1918», и не спешить каким-либо образом финансово поддерживать этот проект, пока он не продемонстрирует свою серьезность и амбиции. На всякий случай, приношу извинения всем, кому своей публикацией дал напрасную надежду на возрождение футбола в городе Днепр. Будем держать вас в курсе ситуации.

ИГОРЬ ЛИСЕНКО

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чемпионат Украины по футболу эксклюзив Днепр Днепр 1918 Вячеслав Фридман Александр Скляр
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 3
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Олег Мандрівник
Не только я подумал что тут какая-то мутная история и мутный чел 🤔
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0
Chemp83
Заздрять.хочуть щоб позвав фоідмана 
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0
_9Quantum19_
Чомусь це нагадує, як Суркіси собі капітал робили за допомогою фінансової піраміди у середині 90х. Теж акції, теж для людей. Усі повірили, вклалися, а підсумку все лопнуло як мильна бульбашка. Вкладники залишились без грошей, проте Суркіси заробили на цьому солідний капітал. І досі безкарно, за рахунок брехні та шахрайства.
І чому назва настільки схожа з назвою "МЕТАЛІСТ 1925"? Наче хтось думав-думав, думав-думав і "...а давай-но ось таку назву візьмемо від оцього клубу, бо цифри ж різні, букви різні..."
Проте чекаємо. Все таки хочеться, щоб у Дніпрі був футбол, була УПЛ, були єврокубки. І щоб це більше ніколи не зникало з Дніпра. Пишу це з розумінням як вболівальник ФК "МЕТАЛІСТ" (Харків), котрий, на жаль, зник з футбольної історії нашої країни.💛💙
Чекаємо, готуючись до гіршого, але сподіваючись на краще.
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