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  4. Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 01:04 |
1029
4

Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ

Кевин привлекает внимание «Фулхэма» и «Наполи»

07 августа 2025, 01:04 |
1029
4
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Донецкий «Шахтер» получил предложение «Фулхэма» по бразильскому вингеру Кевину, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб предложил украинскому гранду 30 миллионов евро + бонусы за 22-летнего футболиста. Общая сумма трансфера составляла около 40 миллионов евро. Руководство «горняков» данное предложение отклонило.

Игроком продолжают интересоваться несколько клубов, среди которых есть «Наполи».

В текущем сезоне Кевин провел 3 матча на клубном уровне в рамках квалификации Лиги Европы, за которые он успел оформить 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что игрок сборной Украины поставил «Шахтеру» ультиматум.

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Кевин (Шахтер) Наполи Фулхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Шахтер Донецк трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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New Zealander
Дуже добре, що відхилили
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BekXan
3 матчі 40 млн.....
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