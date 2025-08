Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ

Донецкий «Шахтер» получил предложение «Фулхэма» по бразильскому вингеру Кевину, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб предложил украинскому гранду 30 миллионов евро + бонусы за 22-летнего футболиста. Общая сумма трансфера составляла около 40 миллионов евро. Руководство «горняков» данное предложение отклонило.

Игроком продолжают интересоваться несколько клубов, среди которых есть «Наполи».

В текущем сезоне Кевин провел 3 матча на клубном уровне в рамках квалификации Лиги Европы, за которые он успел оформить 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что игрок сборной Украины поставил «Шахтеру» ультиматум.

