Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Кевин привлекает внимание «Фулхэма» и «Наполи»
Донецкий «Шахтер» получил предложение «Фулхэма» по бразильскому вингеру Кевину, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, лондонский клуб предложил украинскому гранду 30 миллионов евро + бонусы за 22-летнего футболиста. Общая сумма трансфера составляла около 40 миллионов евро. Руководство «горняков» данное предложение отклонило.
Игроком продолжают интересоваться несколько клубов, среди которых есть «Наполи».
В текущем сезоне Кевин провел 3 матча на клубном уровне в рамках квалификации Лиги Европы, за которые он успел оформить 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что игрок сборной Украины поставил «Шахтеру» ультиматум.
🚨⚪️⚫️ EXCL: Shakhtar Donetsk turn down €30m plus add-ons proposal from Fulham for Brazilian winger Kevin.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025
Total package close to €40m add-ons included has been rejected in recent hours.
Shakhtar want more and are also aware of interest from several clubs, Napoli and more. pic.twitter.com/bZRe6DePCx
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