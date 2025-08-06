Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что защитник сборной Украины Ефим Конопля может покинуть донецкий «Шахтер».

Сообщается, что в переговорах о продлении контракта никаких продвижений нет. Футболист пытается выбить себе более выгодный в финансовом плане контракт. Футболист поставил клубу условие – либо они согласятся на выгодный для игрока контракт, либо он покинет донецкий клуб.

Контракт Конопля с «горняками» действует до лета 2026 года. Ранее Ефим Конопля сообщил, что ведет переговоры о новом контракте с донецким «Шахтером».