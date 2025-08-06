Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Ефим Конопля хочет улучшенный контракт
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что защитник сборной Украины Ефим Конопля может покинуть донецкий «Шахтер».
Сообщается, что в переговорах о продлении контракта никаких продвижений нет. Футболист пытается выбить себе более выгодный в финансовом плане контракт. Футболист поставил клубу условие – либо они согласятся на выгодный для игрока контракт, либо он покинет донецкий клуб.
Контракт Конопля с «горняками» действует до лета 2026 года. Ранее Ефим Конопля сообщил, что ведет переговоры о новом контракте с донецким «Шахтером».
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