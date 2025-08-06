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  4. Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 22:40 | Обновлено 06 августа 2025, 23:00
1180
2

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти

Ефим Конопля хочет улучшенный контракт

06 августа 2025, 22:40 | Обновлено 06 августа 2025, 23:00
1180
2
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
ФК Шахтер. Юхим Конопля

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что защитник сборной Украины Ефим Конопля может покинуть донецкий «Шахтер».

Сообщается, что в переговорах о продлении контракта никаких продвижений нет. Футболист пытается выбить себе более выгодный в финансовом плане контракт. Футболист поставил клубу условие – либо они согласятся на выгодный для игрока контракт, либо он покинет донецкий клуб.

Контракт Конопля с «горняками» действует до лета 2026 года. Ранее Ефим Конопля сообщил, что ведет переговоры о новом контракте с донецким «Шахтером».

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Ефим Конопля Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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MaximusOne
Тобіас явно набагато слабший за Коноплю, так що сповна обгрунтована вимога.
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+2
Bohum
Справедлива вимога.
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0
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