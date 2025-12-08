Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне
Англия
08 декабря 2025, 06:02
Известного футболиста задержали после массовой драки в Лондоне

Игрок был отпущен под залог

Getty Images/Global Images Ukraine

В центре Лондона задержан известный футболист по подозрению в нападении и участии в массовой драке. По информации полиции, инцидент произошел ранним утром в субботу в районе Вест-Энд. Пострадавший был доставлен в больницу для обследования.

29-летний игрок был задержан на месте происшествия, однако его имя не раскрывается в целях соблюдения закона.

Сотрудники полиции прибыли на вызов в 00:47 после сообщений о драке. Полиция уточнила, что травмы пострадавшего не представляют угрозы для жизни и не приведут к серьезным последствиям. Футболиста отпустили под залог после проведения процедуры задержания.

Представитель правоохранительных органов сообщил: «Мужчина 29 лет был арестован на месте по подозрению в двух эпизодах нападения и одном случае участия в массовой драке. Он отпущен под залог, расследование продолжается».

Английская Премьер-лига Лондон драка полиция арест нападение
Михаил Олексиенко Источник: Standard Sport
