ОФИЦИАЛЬНО. Сон Хын Мин стал игроком Лос-Анджелеса

Корейский вингер Сон Хын Мин перешел из лондонского «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес». Об этом сообщает пресс-служба клуба MLS.

Соглашение между клубом и 33-летним футболистом рассчитано до 31 декабря 2027 года. По информации Transfermarkt, сумма перехода составила 22 миллиона евро.

«Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к «Лос-Анджелесу», клубу с большими амбициями в одном из самых знаковых спортивных городов мира. «Лос-Анджелес» имеет богатую историю чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать следующую главу. Я с нетерпением жду новых вызовов в MLS. Я приехал в «Лос-Анджелес», чтобы завоевывать трофеи и отдать все для этого клуба, этого города и его болельщиков. Я не могу дождаться, когда начну».

33-летний вингер присоединился к «Тоттенгему» в 2015 году, перейдя из «Байера» за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» попрощался с Соном.

Son Heung-Min is Black & Gold.



Son Heung-Min signs for #LAFC from Tottenham Hotspur on a permanent transfer through 2027 with options through June 2029.