ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм попрощался с Соном. Назван его следующий клуб

Лондонский «Тоттенгем» официально объявил о переходе южнокорейского нападающего Сон Хын Мина в американский ФК «Лос-Анджелес».

По информации СМИ, «шпоры» заработали на этом трансфере 15 миллионов евро.

33-летний вингер присоединился к «Тоттенгему» в 2015 году, перейдя из «Байера» за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.

ВИДЕО. Тоттенгем попрощался с Сон Хын Мином

