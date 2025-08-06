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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм попрощался с Соном. Назван его следующий клуб
Англия
06 августа 2025, 22:50 |
499
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм попрощался с Соном. Назван его следующий клуб

Южнокорейский форвард станет игроком ФК «Лос-Анджелес»

06 августа 2025, 22:50 |
499
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм попрощался с Соном. Назван его следующий клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Лондонский «Тоттенгем» официально объявил о переходе южнокорейского нападающего Сон Хын Мина в американский ФК «Лос-Анджелес».

По информации СМИ, «шпоры» заработали на этом трансфере 15 миллионов евро.

33-летний вингер присоединился к «Тоттенгему» в 2015 году, перейдя из «Байера» за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.

ВИДЕО. Тоттенгем попрощался с Сон Хын Мином

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Лос-Анджелес (MLS) Тоттенхэм трансферы Major League Soccer (MLS) Сон Хын Мин трансферы АПЛ видео
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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