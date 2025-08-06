ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм попрощался с Соном. Назван его следующий клуб
Южнокорейский форвард станет игроком ФК «Лос-Анджелес»
Лондонский «Тоттенгем» официально объявил о переходе южнокорейского нападающего Сон Хын Мина в американский ФК «Лос-Анджелес».
По информации СМИ, «шпоры» заработали на этом трансфере 15 миллионов евро.
33-летний вингер присоединился к «Тоттенгему» в 2015 году, перейдя из «Байера» за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.
ВИДЕО. Тоттенгем попрощался с Сон Хын Мином
Tissues at the ready 😭— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2025
A final goodbye message from Sonny... pic.twitter.com/w1w39GVMML
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