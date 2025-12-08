Виталий ХОЛОД: «Конечно, игра в большинстве облегчила нашу задачу»

Защитник львовского «Руха» Виталий Холод прокомментировал победу над житомирским «Полесьем» (1:0) в матче 15-го тура УПЛ:

«Нужно, чтобы улеглись эмоции, а после этого мы разберем нашу игру с «Полесьем», где были как положительные моменты, так и некоторые наши ошибки. Если же говорить по горячим следам, то у нас даже до удаления игрока «Полесья» было две хорошие возможности, чтобы забить гол. А после удаления нам все-таки удалось реализовать свой момент. Даже после этого мы могли забивать еще, но в целом во втором тайме играли в соответствии с результатом: «Рух» вел в счете 1:0. Соответственно, сопернику нужно было больше атаковать, чем нам. Считаю, что это вполне заслуженная победа «Руха».

Что касается эпизода с удалением, то если арбитр увидел там грубый фол и дал за это красную карточку, значит так и было. Есть ВАР, чтобы подтвердить правильность решения судьи. Конечно, игра в большинстве облегчила нашу задачу. Считаю, что мы провели хороший матч и переиграли нашего соперника.

Тренерский штаб всегда готовит нас к каждому сопернику. А также подсказывает и вносит коррективы в игру уже во время матча: тренеры говорят, как следует лучше действовать на поле, как противодействовать оппонентам, что можно изменить. Футболисты прислушиваются к этому и делают все возможное, чтобы добиться положительного результата».