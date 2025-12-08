Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ХОЛОД: «Конечно, игра в большинстве облегчила нашу задачу»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 08:26 |
83
0

Виталий ХОЛОД: «Конечно, игра в большинстве облегчила нашу задачу»

Защитник «Руха» прокомментировал победу над «Полесьем»

08 декабря 2025, 08:26 |
83
0
Виталий ХОЛОД: «Конечно, игра в большинстве облегчила нашу задачу»
ФК Рух. Виталий Холод

Защитник львовского «Руха» Виталий Холод прокомментировал победу над житомирским «Полесьем» (1:0) в матче 15-го тура УПЛ:

«Нужно, чтобы улеглись эмоции, а после этого мы разберем нашу игру с «Полесьем», где были как положительные моменты, так и некоторые наши ошибки. Если же говорить по горячим следам, то у нас даже до удаления игрока «Полесья» было две хорошие возможности, чтобы забить гол. А после удаления нам все-таки удалось реализовать свой момент. Даже после этого мы могли забивать еще, но в целом во втором тайме играли в соответствии с результатом: «Рух» вел в счете 1:0. Соответственно, сопернику нужно было больше атаковать, чем нам. Считаю, что это вполне заслуженная победа «Руха».

Что касается эпизода с удалением, то если арбитр увидел там грубый фол и дал за это красную карточку, значит так и было. Есть ВАР, чтобы подтвердить правильность решения судьи. Конечно, игра в большинстве облегчила нашу задачу. Считаю, что мы провели хороший матч и переиграли нашего соперника.

Тренерский штаб всегда готовит нас к каждому сопернику. А также подсказывает и вносит коррективы в игру уже во время матча: тренеры говорят, как следует лучше действовать на поле, как противодействовать оппонентам, что можно изменить. Футболисты прислушиваются к этому и делают все возможное, чтобы добиться положительного результата».

По теме:
Юрий КОПЫНА: «У всех нас было сильное желание»
Источник: ЛНЗ зимой может продать в Польшу центрального защитника
Источник: защитник Динамо близок к переходу в другую команду
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье Виталий Холод
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Футбол | 07 декабря 2025, 23:59 5
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону

Сливочные без Лунина потерпели поражение от кельтов со счетом 0:2 в 15-м туре Ла Лиги

Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Авто/мото | 07 декабря 2025, 16:47 10
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом

Ферстаппен победил, но чемпионом стал Норрис

Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Футбол | 07.12.2025, 08:31
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
Бокс | 07.12.2025, 07:22
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
Легендарная фигура Динамо подобрала для киевлян необходимого тренера
Футбол | 08.12.2025, 06:02
Легендарная фигура Динамо подобрала для киевлян необходимого тренера
Легендарная фигура Динамо подобрала для киевлян необходимого тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 4
Футбол
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 93
Футбол
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 16
Футбол
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
06.12.2025, 18:45 10
Биатлон
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем