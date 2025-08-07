Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 85) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада)!

В полуфинале восходящая звезда теннисистка в трех сетах вырвала победу у представительницы Казахстана и 12-й ракетки мира Елены Рыбакиной за 2 часа и 46 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/2 финала

Виктория Мбоко (Канада) – Елена Рыбакина (Казахстан) [12] – 1:6, 7:5, 7:6 (7:4)

В третьей партии Мбоко дважды уступала Рыбакиной с брейком. Виктория дважды отыграла подачу на матч у соперницы и добыла путевку в финал на решающем тай-брейке.

Мбоко и Рыбакина провели второе очное противостояние. 24 июля Елена одолела Викторию во втором раунде пятисотника в Вашингтоне.

Виктория в Монреале, помимо Рыбакиной, также одолела Кимберли Биррелл, Софию Кенин, Марию Боузкову, Коко Гауфф и Джессику Бузас Манейро.

В решающем поединке канадского тысячника Мбоко поборется либо против Наоми Осаки, либо против Клары Таусон.

Для Виктории это будет первый финал в карьере на уровне Тура. В LIVE-рейтинге WTA она уже идет на 34-й позиции.

Мбоко стала самой молодой канадкой в финале Открытого чемпионата Канады и первой представительницей своей страны с 2019 года – тогда трофей в Торонто завоевала Бьянка Андрееску.

Мбоко также стала первой канадской теннисисткой, которой удалось обыграть трех победительницей турниров Grand Slam на одном турнире WTA.

