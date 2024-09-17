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17 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 12:00
990
1

Скандал в сборной, Шахтер прилетел в Италию, в Челси решили судьбу Мудрика

Главные новости за 16 сентября на Sport.ua

17 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 12:00
990
1
Скандал в сборной, Шахтер прилетел в Италию, в Челси решили судьбу Мудрика
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 сентября.

1A. Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
В уик-энд состоялись матчи 6-го тура Украинской Премьер-лиги

1B. Остановились в шаге. Колос не удержал победу над ЛНЗ
Команда Поздеева наконец-то забила на своем поле, но этого не хватило для успеха

2. ФОТО. Шахтер прилетел в Италию на стартовый матч Лиги чемпионов
В первом туре главного еврокубка сыграют Болонья и Шахтер

3A. Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Украинца готовы продать уже зимой, если он не будет показывать лучшую игру

3B. Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Украинец может продолжить карьеру в миланском «Интере»

4. Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Ситуацию пришлось решать Андрею Ярмоленко

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал защитника сборной Косово
Илир Красничи продолжит карьеру в Украине

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Вирт возобновил тренерскую работу. Возглавил клуб из Тернополя
Бывший вратарь сборной Украины возглавил тернопольскую «Ниву»

6. ЧМ по футзалу. Португалия отгрузила 10 мячей, комфортная победа Франции
По три очка в стартовом туре чемпионата мира взяли Иран и Марокко

7. Костюк победно стартовала в Сеуле, обыграв соперницу из Нидерландов
Марта справилась с Аранчей Рус в двух сетах

8. Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
Женская сборная Украины уверенно обыграла команду Сербии

9. Победа Погачара в Канаде, Мерлир – чемпион Европы. Итоги велонедели
Итоги недели в шоссейном велоспорте

10A. Дебютный гол Довбика, травма Миколенко и невыразительный Цыганков
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10B. Вместо Сити – в Израиль. Провальная самба сенегальского вундеркинда Динамо
О переходе Самбы Диалло в «Хапоэль» из Иерусалима

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Strontium
В сборной по чём скандал?
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