Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Украинца готовы продать уже зимой, если он не будет показывать лучшую игру
24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.
По информации Fichajes, «Челси» продаст футболиста в следующее трансферное окно, речь даже идет не об аренде. У Мудрика еще есть время, чтобы убедить руководство «Челси» своей игрой на поле.
Сейчас Мудрик, который зарабатывает около 130 тысяч фунтов в неделю, разочаровывает руководство «синих». Совет директоров «Челси», понимая, что они не могут продолжать платить высокую зарплату игроку, который не оправдывает ожиданий, изучает варианты его ухода.
Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.
Ранее Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за «Челси» в АПЛ.
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