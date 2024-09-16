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  4. Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Англия
16 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 17 сентября 2024, 00:47
1770
6

Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда

Украинца готовы продать уже зимой, если он не будет показывать лучшую игру

16 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 17 сентября 2024, 00:47
1770
6
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.

По информации Fichajes, «Челси» продаст футболиста в следующее трансферное окно, речь даже идет не об аренде. У Мудрика еще есть время, чтобы убедить руководство «Челси» своей игрой на поле.

Сейчас Мудрик, который зарабатывает около 130 тысяч фунтов в неделю, разочаровывает руководство «синих». Совет директоров «Челси», понимая, что они не могут продолжать платить высокую зарплату игроку, который не оправдывает ожиданий, изучает варианты его ухода.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за «Челси» в АПЛ.

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 6
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TolsTIyELF
Мудрик на самом деле намного эффективнее чем показывает статистика, просто десятки его голевых пасов не были реализованы. 
В любом случае нужно переходить в Италию или Испанию. Лучше в Италию. 
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+1
Дані Рохас
Челси вы тоже само разочарование, так будет лучше для всех
Ответить
0
an52
Скільки ж десятків мільйонів Челсі втратить на цьому трансфері? 
Ответить
0
Falko
І куди ж його продадуть із такою статою за пристойні бабки й із зарплатою в 9 лямів баксів? Ну, крім, як у рабство?
Ответить
0
Fitness.sports
В Испании например Жирона он бы танцевал. В Италии сложнее, там обороняться умеют
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-1
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