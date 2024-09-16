Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда

24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.

По информации Fichajes, «Челси» продаст футболиста в следующее трансферное окно, речь даже идет не об аренде. У Мудрика еще есть время, чтобы убедить руководство «Челси» своей игрой на поле.

Сейчас Мудрик, который зарабатывает около 130 тысяч фунтов в неделю, разочаровывает руководство «синих». Совет директоров «Челси», понимая, что они не могут продолжать платить высокую зарплату игроку, который не оправдывает ожиданий, изучает варианты его ухода.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за «Челси» в АПЛ.