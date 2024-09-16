Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за Челси в АПЛ

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, почему украинский вингер Михаил Мудрик не сыграл в матче четвертого тура АПЛ против «Борнмута» (1:0).

«У нас есть Михаил Мудрик, на его позиции играет и Педру Нету, хорошо, что оба вингера могут дать нам такие разные варианты в атаке. Почему Мудрик не сыграл с «Борнмутом»? Он заслуживал играть, но иногда приходится принимать подобные решения, главное, когда он выходит на поле, то готов и отдает все», – сказал Мареска.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.