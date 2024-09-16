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  4. Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за Челси в АПЛ
Англия
16 сентября 2024, 00:31 |
275
0

Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за Челси в АПЛ

Тренер «синих» рассказал, что иногда приходится принимать подобные решения

16 сентября 2024, 00:31 |
275
0
Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за Челси в АПЛ
Getty Images/Global Images Украина. Михаил Мудрик и Михаил Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, почему украинский вингер Михаил Мудрик не сыграл в матче четвертого тура АПЛ против «Борнмута» (1:0).

«У нас есть Михаил Мудрик, на его позиции играет и Педру Нету, хорошо, что оба вингера могут дать нам такие разные варианты в атаке. Почему Мудрик не сыграл с «Борнмутом»? Он заслуживал играть, но иногда приходится принимать подобные решения, главное, когда он выходит на поле, то готов и отдает все», – сказал Мареска.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

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Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Михаил Мудрик Челси Борнмут - Челси
Дмитро Олійник Источник: Football London
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