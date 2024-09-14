Мареска Мудрику не доверился. Челси вырвал победу в матче с Борнмутом

В субботу, 14 сентября, состоялся матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Челси».

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Поединок прошел на поле арены «Виталити Стэдиум». Матч завершился победой «синих» со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Кристофер Нкунку, который забил на 86-й минуте.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик провел полный матч в запасе. За «Борнмут» традиционно отыграл весь поединок центрбек Илья Забарный.

АПЛ. 5-й тур, 14 сентября.

Борнмут – Челси – 0:1

Гол: Нкунку, 86.

Борнмут: Трэверс, Керкез, Сенеси, Забарный, Смит (Араухо, 75), Кристи (Скотт, 68), Кук, Тавернье (Унал, 83), Клюйверт (Биллинг, 75), Семеньо, Эванилсон (Синистерра, 68).



Челси: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Дисаси (Адарабиойо, 61), Вейга, Кайседо, Палмер, Нету (Санчо, 46), Мадуэке (Жоау Феликс, 62), Джексон (Нкунку, 79).

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