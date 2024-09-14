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Чемпионат Англии
Борнмут
14.09.2024 22:00 - : -
Челси
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Англия
14 сентября 2024, 00:34 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:59
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Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 сентября в 22:00 по Киеву

14 сентября 2024, 00:34 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:59
40
0
Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября на «Виталити» пройдет матч 4-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Челси». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда в позапрошлом сезоне, вернувшись из Чемпионшипа, достаточно уверенно выиграла борьбу за выживание. Но все равно автора этих успехов, Гари О'Нила, сместили с тренерского поста ради Андони Ираолы. Баск достаточно непросто привыкал к английским реалиям, и выстраивал футбол не без неудач, которые терпеливо сносило руководство. Вознаграждением стал финиш на комфортном 12-м месте. Сейчас есть новый вызов в виде измененного состава, прежде всего, из-за продажи в Тоттенхэм раззабивавшегося Соланке. Его должен сменить Эванилсон из Порту, но не факт, что получится. Как и у Кепы, что приходит явно под нынешнего менеджера вишенок. Но старт получился в целом неплохой: проиграв (или просто сплавив?) в Кубке Лиги Вест Хэму, в АПЛ удалось стартовать с ничьих 1:1 против Ноттингем Форест и Ньюкасла, а с Эвертоном выдали победный камбэк.

Челси

Клуб максимально выглядит оторванным от реальности, будто и правда пришел из какого-то футбольного симулятора для любителей менеджмента. Но Боули тратит не виртуальные деньги, а 240 реальных миллионов на новичков за лето, снова больше всех. Такое не снилось даже Флорентино Пересу: за какую-то декаду избавились от Галлахера, Стерлинга, Лукаку, Кепы, Бройи, Чалоба, подписав взамен Санчо, Жоао Феликса, что были вообще не нужны их бывшим клубам. Мареска сетует, что не может тренировать сорок футболистов. И не удивительно, что 0:2 с Сити сменяется на 6:2 с Вулверхэмптоном, а потом играют вничью с Кристал Пэлас. Да и Серветт в Лиге конференций английский гранд, недавно выигрывавший Лигу чемпионов, проходит, забив на мяч дома больше - 2:0 и 1:2.

Статистика личных встреч

За четыре последних официальных поединка синие выиграли трижды при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей из Лондона. Но, кажется, именно сейчас им вполне можно и не проиграть дома (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
14 сентября 2024 -
22:00
Челси
Борнмут не проиграет 1.88 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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