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Борнмут
14.09.2024 22:00 - : -
Челси
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Англия
10 сентября 2024, 09:05 |
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Борнмут – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 22:00 видеотрансляцию матча 4-го тура АПЛ

10 сентября 2024, 09:05 |
32
0
Борнмут – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 сентября, в 22:00 состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Челси».

Поединок состоится на поле арены «Виталити Стэдиум».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице АПЛ после 3 туров «Борнмут» занимает 8-е место, имея в активе 5 очков (1 победа, 2 ничьи, 0 поражений, мячи 5-4). У «Челси» 4 пункта (1 победа, 1 ничья, 1 поражение, мячи 7-5) и 11-я позиция.

Борнмут – Челси. Смотреть онлайн, LIVE трансляция

Видеотрансляция матча «Борнмут» – «Челси» доступна на ОТТ-платформе телеканала Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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