Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер

По информации журналиста Игоря Цыганыка, после поражения в матче против Албании игроки сборной Украины не могли поделить номер, под которым выйдут на встречу с Чехией.

Речь о 10-м номере и конфликте между Николаем Шапаренко и Михаилом Мудриком.

Мудрик пропускал матч с Албанией, а на поле с 10-й вышел Шапаренко. Цыганык сообщил, что в перерыве между матчами люди из команды Мудрика начали звонить в УАФ и требовали вернуть номер Михаилу.

Однако лидер команды Андрей Ярмоленко решил, что десятка должна быть у Шапаренко, который дольше в сборной и заслужил десятку. С Чехией Николай играл с 10-м номером, а Мудрик – с 20-м.

Отметим, что Шапаренко до Евро-2024 определенное время не вызывался в сборную и его 10-й номер взял Мудрик. Перед чемпионатом Европы Шапаренко в интервью сказал, что нормально воспринял тот факт, что Михаил взял десятку.

Вот слова Шапаренко перед матчами финала отбора на Евро-2024: «Мудрик забрал в сборной 10-й номер? Та пусть играет. Мне это не очень принципиально. Все равно, под каким номером, если будем побеждать».

На Евро Николай играл под 19-м номером, а Михаил – под 10-м.