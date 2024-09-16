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  4. Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Сборная УКРАИНЫ
16 сентября 2024, 18:18 | Обновлено 16 сентября 2024, 18:39
4593
13

Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер

Ситуацию пришлось решать Андрею Ярмоленко

16 сентября 2024, 18:18 | Обновлено 16 сентября 2024, 18:39
4593
13
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Getty Images/Global Images Ukraine. Шапаренко и Мудрик

По информации журналиста Игоря Цыганыка, после поражения в матче против Албании игроки сборной Украины не могли поделить номер, под которым выйдут на встречу с Чехией.

Речь о 10-м номере и конфликте между Николаем Шапаренко и Михаилом Мудриком.

Мудрик пропускал матч с Албанией, а на поле с 10-й вышел Шапаренко. Цыганык сообщил, что в перерыве между матчами люди из команды Мудрика начали звонить в УАФ и требовали вернуть номер Михаилу.

Однако лидер команды Андрей Ярмоленко решил, что десятка должна быть у Шапаренко, который дольше в сборной и заслужил десятку. С Чехией Николай играл с 10-м номером, а Мудрик – с 20-м.

Отметим, что Шапаренко до Евро-2024 определенное время не вызывался в сборную и его 10-й номер взял Мудрик. Перед чемпионатом Европы Шапаренко в интервью сказал, что нормально воспринял тот факт, что Михаил взял десятку.

Вот слова Шапаренко перед матчами финала отбора на Евро-2024: «Мудрик забрал в сборной 10-й номер? Та пусть играет. Мне это не очень принципиально. Все равно, под каким номером, если будем побеждать».

На Евро Николай играл под 19-м номером, а Михаил – под 10-м.

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сборная Украины по футболу Николай Шапаренко Михаил Мудрик Лига наций Андрей Ярмоленко Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 13
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ai0609081611
Ну дитячий садок
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+6
umnuy2
помню как у Самарано кажется не смог свою десятку получить и взял 19 и нарисовал + между 1 и 9...вот это я понимаю креативное решение
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+4
turist86
1. Люди з команди Мудрика почали звонити в УАФ.
 2. Ситуацію вирішив Ярмоленко.
А Ребров з купою помічників де, пішли на перекур?
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+4
Лига
Это цирк позорный, а не сборная сейчас, тренер вообще в сборной есть то выгоняют с раздевалки серёжу. Теперь цирк с номером как в ДЮСШ устроили, Сережа на х_й ты там тогда вообще нужен, пусть вон ярмо с стёпай состав выбирают на матч и тактику, и то толку больше будет.
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+2
Main
Бред какой то
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+1
umnuy2
микроклимат там конечно пздц...поэтому и присовуют нам все кому не лень от цыган до албанцев
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+1
KIEWADIM
Два дебила  - это сила.
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0
Boodya
Ребров - як головний наставник головної збірної взагалі не фігурував?
Чи в роздягальню не впустили?
А ці двоє:
Номер на спині якось допоможе їм грати краще, чи це єдина проблема?
Що в нас за цирк відбувається в футболі?
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-1
Engineer
У каждого в команде есть еще и своя команда)) Нда, такого еще не было, это какой-то позор.
Ответить
-1
easterly
Люди з команди Мудрика почали звонити в УАФ - он воно як, Міхалич)
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-1
DK1961
Все гораздо сложнее. Дно нецкие никак не могут привыкнуть, что в сборной большинством становятся динамовцы. Получается конфликт, который постепенно отражается в игре. Реброву придётся идти наперекор лохметовскому влиянию в УАФ и в сборной, если он хочет этот конфликт погасить и добиться улучшения результатов.
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-1
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дыряво с пердя🤣
бревноленко🌲 решала
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-9
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