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Англия
21 января 2025, 01:10 | Обновлено 21 января 2025, 01:26
207
0

Красные и синие. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Челси

Вечером 20 января завершен 22-й тур чемпионата Англии

21 января 2025, 01:10 | Обновлено 21 января 2025, 01:26
207
0
Красные и синие. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 января завершился 22-й тур Английской Премьер-лиги.

Челси в домашнем матче одержала победу над Вулверхэмптоном (3:1).

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Победу синим принесли голы Тосина Адарабиойо, Марка Кукурельи и Нони Мадуэке.

Челси набрал 40 очков и вышел на 4-е место в турнирной таблице.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (50 очков), Арсенал, Ноттингем Форест (по 44), Челси (40), Ман Сити, Ньюкасл (по 38), Борнмут (37), Астон Вилла (36).

⚽️ Английская Премьер-лига

22-й тур, 18–20 января 2025

🔹 18 января

  • 14:30. Ньюкасл – Борнмут – 1:4
  • 17:00. Брентфорд – Ливерпуль – 0:2
  • 17:00. Вест Хэм – Кристал Пэлас – 0:2
  • 17:00. Лестер – Фулхэм – 0:2
  • 19:30. Арсенал – Астон Вилла – 2:2

🔹 19 января

  • 16:00. Эвертон – Тоттенхэм – 3:2
  • 16:00. Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3
  • 16:00. Ноттингем Форест – Саутгемптон – 3:2
  • 18:30. Ипсвич – Манчестер Сити – 0:6

🔹 20 января

  • 22:00. Челси – Вулверхэмптон – 3:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50 - 20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43 - 21 44
3 Ноттингем Форест 22 13 5 4 33 - 22 44
4 Челси 22 11 7 4 44 - 27 40
5 Манчестер Сити 22 11 5 6 44 - 29 38
6 Ньюкасл 22 11 5 6 38 - 26 38
7 Борнмут 22 10 7 5 36 - 26 37
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33 - 34 36
9 Брайтон 22 8 10 4 35 - 30 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34 - 30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40 - 39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25 - 28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27 - 32 26
14 Вест Хэм 22 7 5 10 27 - 43 26
15 Тоттенхэм 22 7 3 12 45 - 35 24
16 Эвертон 21 4 8 9 18 - 28 20
17 Вулверхэмптон 22 4 4 14 32 - 51 16
18 Ипсвич Таун 22 3 7 12 20 - 43 16
19 Лестер 22 3 5 14 23 - 48 14
20 Саутгемптон 22 1 3 18 15 - 50 6
Полная таблица

📊 Инфографика

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу выбор редакции статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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