Красные и синие. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Челси
Вечером 20 января завершен 22-й тур чемпионата Англии
Вечером 20 января завершился 22-й тур Английской Премьер-лиги.
Челси в домашнем матче одержала победу над Вулверхэмптоном (3:1).
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Победу синим принесли голы Тосина Адарабиойо, Марка Кукурельи и Нони Мадуэке.
Челси набрал 40 очков и вышел на 4-е место в турнирной таблице.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (50 очков), Арсенал, Ноттингем Форест (по 44), Челси (40), Ман Сити, Ньюкасл (по 38), Борнмут (37), Астон Вилла (36).
⚽️ Английская Премьер-лига
22-й тур, 18–20 января 2025
🔹 18 января
- 14:30. Ньюкасл – Борнмут – 1:4
- 17:00. Брентфорд – Ливерпуль – 0:2
- 17:00. Вест Хэм – Кристал Пэлас – 0:2
- 17:00. Лестер – Фулхэм – 0:2
- 19:30. Арсенал – Астон Вилла – 2:2
🔹 19 января
- 16:00. Эвертон – Тоттенхэм – 3:2
- 16:00. Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3
- 16:00. Ноттингем Форест – Саутгемптон – 3:2
- 18:30. Ипсвич – Манчестер Сити – 0:6
🔹 20 января
- 22:00. Челси – Вулверхэмптон – 3:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|21
|15
|5
|1
|50 - 20
|50
|2
|Арсенал
|22
|12
|8
|2
|43 - 21
|44
|3
|Ноттингем Форест
|22
|13
|5
|4
|33 - 22
|44
|4
|Челси
|22
|11
|7
|4
|44 - 27
|40
|5
|Манчестер Сити
|22
|11
|5
|6
|44 - 29
|38
|6
|Ньюкасл
|22
|11
|5
|6
|38 - 26
|38
|7
|Борнмут
|22
|10
|7
|5
|36 - 26
|37
|8
|Астон Вилла
|22
|10
|6
|6
|33 - 34
|36
|9
|Брайтон
|22
|8
|10
|4
|35 - 30
|34
|10
|Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34 - 30
|33
|11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40 - 39
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|7
|5
|10
|27 - 32
|26
|14
|Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27 - 43
|26
|15
|Тоттенхэм
|22
|7
|3
|12
|45 - 35
|24
|16
|Эвертон
|21
|4
|8
|9
|18 - 28
|20
|17
|Вулверхэмптон
|22
|4
|4
|14
|32 - 51
|16
|18
|Ипсвич Таун
|22
|3
|7
|12
|20 - 43
|16
|19
|Лестер
|22
|3
|5
|14
|23 - 48
|14
|20
|Саутгемптон
|22
|1
|3
|18
|15 - 50
|6
📊 Инфографика
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