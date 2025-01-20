Синие укротили Волков. Челси одержал уверенную победу и вышел на 4-е место
Победу синим принесли голы Тосина Адарабио, Марка Кукурельи и Нони Мадуэке
Вечером 20 января состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между Челси и Вулверхэмптоном (3:1).
Команды встречались в Лондоне на стадионе Стемфорд Бридж.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Победу синим принесли голы Тосина Адарабио, Марка Кукурельи и Нони Мадуэке.
Благодаря победе Челси вышел на 4-е место в турнирной таблице.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (50 очков), Арсенал, Ноттингем Форест (по 44), Челси (40), Ман Сити, Ньюкасл (по 38), Борнмут (37), Астон Вилла (36).
АПЛ. 22-й тур. 20 января
Челси – Вулверхэмптон – 3:1
Голы: Адарабио, 26, Кукурелья, 60, Мадуэке, 66 – Доэрти, 45+6
Челси: Санчес, Кукурелья, Чалоба, Адарабиойо, Джеймс (Дисаси, 77), Кайседо, Дьюзбери-Холл (Гюсто, 77), Нету (Санчо, 62), Палмер (Жоау Феликс, 84), Мадуэке (Джордж, 84), Джексон.
Вулверхэмптон: Жозе Са, Агбаду, Буэно, Доэрти, Матеус Кунья, Сарабия (Гедеш, 74), Аит-Нури (Гомеш, 74), Гомес, Андре (Белльгард, 74), Семеду, Ларсен.
Предупреждения: Адарабиойо, 45+7, Кайседо, 70, Джордж, 88, Санчес, 90+4 – Андре, 41, Семеду, 90,
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вице-президентом будет работать Джей Ди Вэнс
Бывший чемпион мира поделился мнением о влиянии социальных сетей