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Челси
20.01.2025 22:00 – FT 3 : 1
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Англия
20 января 2025, 23:59 | Обновлено 21 января 2025, 00:28
183
3

Синие укротили Волков. Челси одержал уверенную победу и вышел на 4-е место

Победу синим принесли голы Тосина Адарабио, Марка Кукурельи и Нони Мадуэке

20 января 2025, 23:59 | Обновлено 21 января 2025, 00:28
183
3
Синие укротили Волков. Челси одержал уверенную победу и вышел на 4-е место
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 января состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между Челси и Вулверхэмптоном (3:1).

Команды встречались в Лондоне на стадионе Стемфорд Бридж.

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Победу синим принесли голы Тосина Адарабио, Марка Кукурельи и Нони Мадуэке.

Благодаря победе Челси вышел на 4-е место в турнирной таблице.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (50 очков), Арсенал, Ноттингем Форест (по 44), Челси (40), Ман Сити, Ньюкасл (по 38), Борнмут (37), Астон Вилла (36).

АПЛ. 22-й тур. 20 января

Челси – Вулверхэмптон – 3:1

Голы: Адарабио, 26, Кукурелья, 60, Мадуэке, 66 – Доэрти, 45+6

Челси: Санчес, Кукурелья, Чалоба, Адарабиойо, Джеймс (Дисаси, 77), Кайседо, Дьюзбери-Холл (Гюсто, 77), Нету (Санчо, 62), Палмер (Жоау Феликс, 84), Мадуэке (Джордж, 84), Джексон.

Вулверхэмптон: Жозе Са, Агбаду, Буэно, Доэрти, Матеус Кунья, Сарабия (Гедеш, 74), Аит-Нури (Гомеш, 74), Гомес, Андре (Белльгард, 74), Семеду, Ларсен.

Предупреждения: Адарабиойо, 45+7, Кайседо, 70, Джордж, 88, Санчес, 90+4 – Андре, 41, Семеду, 90,

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Челсі без Мудрика стало кращим!
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