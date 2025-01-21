Энцо МАРЕСКА: «Всем уже надоело терять очки»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями после победы его команды над «Вулверхэмптоном» (3:1).

«Мы очень хорошо провели первые 40 минут. Команда полностью доминировала на поле: забили гол и имели возможности забивать еще. Но потом случилось то, что уже происходило в предыдущих матчах – мы потеряли контроль, и соперник сразу воспользовался этим, забив гол.

После перерыва нужно было возвращаться в игру. Всем уже надоело терять очки. Нам удалось забить второй, а затем и третий мяч. Главной задачей было не останавливаться и продолжать контролировать ход игры.

Самое важное, что команда осознала главную ошибку первого тайма и смогла вернуться к своему футболу. Эта победа была нам очень нужна.

Сегодня все ребята показали отличную игру. Даже те, кто пропустил много матчей, сыграли очень хорошо», – отметил Мареска.