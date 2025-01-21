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Челси
20.01.2025 22:00 – FT 3 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
21 января 2025, 01:45 | Обновлено 21 января 2025, 02:16
59
0

Энцо МАРЕСКА: «Всем уже надоело терять очки»

«Челси» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном»

21 января 2025, 01:45 | Обновлено 21 января 2025, 02:16
59
0
Энцо МАРЕСКА: «Всем уже надоело терять очки»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями после победы его команды над «Вулверхэмптоном» (3:1).

«Мы очень хорошо провели первые 40 минут. Команда полностью доминировала на поле: забили гол и имели возможности забивать еще. Но потом случилось то, что уже происходило в предыдущих матчах – мы потеряли контроль, и соперник сразу воспользовался этим, забив гол.

После перерыва нужно было возвращаться в игру. Всем уже надоело терять очки. Нам удалось забить второй, а затем и третий мяч. Главной задачей было не останавливаться и продолжать контролировать ход игры.

Самое важное, что команда осознала главную ошибку первого тайма и смогла вернуться к своему футболу. Эта победа была нам очень нужна.

Сегодня все ребята показали отличную игру. Даже те, кто пропустил много матчей, сыграли очень хорошо», – отметил Мареска.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вулверхэмптон Энцо Мареска
Олександр Сільченко Источник: BBC
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