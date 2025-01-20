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Англия
20 января 2025, 22:17 | Обновлено 20 января 2025, 22:32
193
0

Челси – Вулверхэмптон. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

20 января 2025, 22:17 | Обновлено 20 января 2025, 22:32
193
0
Челси – Вулверхэмптон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В случае победы синие могут выйти на 4-е место АПЛ.

Челси – Вулверхэмптон. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Вулверхэмптон видео голов и обзор Тосин Адарабиойо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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