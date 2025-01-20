20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В случае победы синие могут выйти на 4-е место АПЛ.

Челси – Вулверхэмптон. Видео голов и обзор матча (обновляется)