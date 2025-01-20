Англия20 января 2025, 22:17 | Обновлено 20 января 2025, 22:32
193
0
Челси – Вулверхэмптон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги
20 января 2025, 22:17 | Обновлено 20 января 2025, 22:32
193
0
20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В случае победы синие могут выйти на 4-е место АПЛ.
Челси – Вулверхэмптон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 января 2025, 23:04 0
Денис Попов и Владимир Бражко получили повреждения
Хоккей | 20 января 2025, 00:07 15
Неожиданный успех сборной U-25
Бокс | 20.01.2025, 15:29
Футбол | 20.01.2025, 20:11
Бокс | 20.01.2025, 07:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.01.2025, 04:10 68
19.01.2025, 07:15 2
18.01.2025, 18:22
19.01.2025, 09:26 1
19.01.2025, 21:34 27
18.01.2025, 19:59 2
20.01.2025, 00:10 2
20.01.2025, 08:03 2