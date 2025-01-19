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Чемпионат Англии
Челси
20.01.2025 22:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 января 2025, 22:00 |
67
0

Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 января в 22:00 матч чемпионата Англии

19 января 2025, 22:00 |
67
0
Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В понедельник, 20 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вулверхэмптон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Вулверхэмптон
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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