20.01.2025 22:00 - : -
Англия19 января 2025, 22:00 |
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Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 января в 22:00 матч чемпионата Англии
19 января 2025, 22:00 |
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В понедельник, 20 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вулверхэмптон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Челси – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – ВулверхэмптонСмотреть трансляцию
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