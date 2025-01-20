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Лига Европы
Галатасарай
21.01.2025 17:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
20 января 2025, 07:39 | Обновлено 20 января 2025, 08:00
56
0

Галатасарай – Динамо Киев. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 17:30 матч 7-го тура Лиги Европы

20 января 2025, 07:39 | Обновлено 20 января 2025, 08:00
56
0
Галатасарай – Динамо Киев. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проведет матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Игра состоится на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Динамо» крайне неудачно провело осеннюю часть турнира, потерпев 6 поражений подряд и не набрав ни одного очка.

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и теперь сыграет два матча престижа (второй – 30 января против РФШ Рига).

Турецкий «Галатасарай» занимает 6-е место с 12 очками и уже гарантировал себе попадание в топ-24.

Галатасарай – Динамо Киев. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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