21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проведет матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Игра состоится на стадионе Rams Park в Стамбуле.

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«Динамо» крайне неудачно провело осеннюю часть турнира, потерпев 6 поражений подряд и не набрав ни одного очка.

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и теперь сыграет два матча престижа (второй – 30 января против РФШ Рига).

Турецкий «Галатасарай» занимает 6-е место с 12 очками и уже гарантировал себе попадание в топ-24.

Галатасарай – Динамо Киев. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.