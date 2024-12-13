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Лига Европы
13 декабря 2024, 00:10 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:32
567
6

Турнирная таблица Лиги Европы. Динамо распрощалось со всеми шансами

Киевская команда в зеленой форме досрочно выбыла из еврокубкового турнира

13 декабря 2024, 00:10 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:32
567
6
Турнирная таблица Лиги Европы. Динамо распрощалось со всеми шансами
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 декабря состоялись поединки 6-го тура Лиги Европы.

По всей Европе вечером прошли матчи очередного игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо в зеленой форме уступило на выезде испанскому клубу Реал Сосьедад (0:3).

Киевское команда с 0 очков после 6 туров досрочно выбыла из еврокубкового турнира.

Лидируют в турнире: Лацио, Атлетик (по 16 очков), Андерлехт (14), Лион, Айнтрахт (по 13), Галатасарай, МЮ (по 12).

Лацио, Атлетик и Андерлехт за два тура до конца досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии плей-офф.

Заключительные два тура пройдут 21/23 и 30 января. Динамо сыграет против турецкого Галатасарая (21.01.2025) и рижского РФШ (30.01.2025).

Лига Европы. 6-й тур, 12 декабря

  • 22:00. Аякс – Лацио – 1:3
  • 22:00. Буде-Глимт – Бешикташ – 2:1
  • 22:00. Эльфсборг – Карабах – 1:0
  • 22:00. Лион – Айнтрахт – 3:2
  • 22:00. Маккаби Тель-Авив – РФШ – 2:1
  • 22:00. Порту – Мидтьюлланд – 2:0
  • 22:00. Реал Сосьедад – Динамо Киев – 3:0
  • 22:00. Рейнджерс – Тоттенхэм – 1:1
  • 22:00. Славия Прага – Андерлехт – 1:2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лацио 6 5 1 0 14 - 3 16
2 Атлетик Бильбао 6 5 1 0 11 - 2 16
3 Андерлехт 6 4 2 0 11 - 6 14
4 Лион 6 4 1 1 15 - 7 13
5 Айнтрахт Ф 6 4 1 1 12 - 8 13
6 Галатасарай 6 3 3 0 15 - 11 12
7 Манчестер Юнайтед 6 3 3 0 12 - 8 12
8 Глазго Рейнджерс 6 3 2 1 13 - 7 11
9 Тоттенхэм 6 3 2 1 11 - 7 11
10 ФКСБ 6 3 2 1 7 - 5 11
11 Аякс 6 3 1 2 14 - 6 10
12 Реал Сосьедад 6 3 1 2 10 - 6 10
13 Будё-Глимт 6 3 1 2 10 - 9 10
14 Рома 6 2 3 1 8 - 5 9
15 Олимпиакос Пирей 6 2 3 1 5 - 3 9
16 Ференцварош 6 3 0 3 11 - 10 9
17 Виктория Пльзень 6 2 3 1 10 - 9 9
18 Порту 6 2 2 2 12 - 10 8
19 АЗ Алкмаар 6 2 2 2 9 - 9 8
20 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 2 2 5 - 5 8
21 Фенербахче 6 2 2 2 7 - 9 8
22 ПАОК 6 2 1 3 10 - 8 7
23 Мидтьюлланд 6 2 1 3 5 - 7 7
24 Эльфсборг 6 2 1 3 8 - 11 7
25 Брага 6 2 1 3 7 - 10 7
26 Хоффенхайм 6 1 3 2 5 - 8 6
27 Маккаби Тель-Авив 6 2 0 4 7 - 13 6
28 Бешикташ 6 2 0 4 6 - 13 6
29 Славия Прага 6 1 1 4 5 - 7 4
30 Твенте 6 0 4 2 4 - 7 4
31 Мальмё 6 1 1 4 6 - 12 4
32 Лудогорец 6 0 3 3 3 - 8 3
33 Карабах 6 1 0 5 4 - 14 3
34 РФШ 6 0 2 4 5 - 12 2
35 Ницца 6 0 2 4 6 - 14 2
36 Динамо Киев 6 0 0 6 1 - 15 0
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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Отаман
Дуже погано🥳
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+1
LexХХХ
Менше всіх забили, більше всіх пропустили. Хоча, це ж ще не кінець. 
Браво, Динамо!!!
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0
Игорь
Хорошо идут дырявые 💪😂 а с латышами так вообще бой прогнозируется)
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Iigor6583
Гнати в три шиї цих недолуг разом з фізруком в кепці.
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-1
Iigor6583
А хто це там на фото розлігся на газоні? Це фото ілюструє  цих недолуг з колгоспу "червоне дишло". 
Ответить
-1
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