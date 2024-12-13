Турнирная таблица Лиги Европы. Динамо распрощалось со всеми шансами

Вечером 12 декабря состоялись поединки 6-го тура Лиги Европы.

По всей Европе вечером прошли матчи очередного игрового дня.

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Динамо в зеленой форме уступило на выезде испанскому клубу Реал Сосьедад (0:3).

Киевское команда с 0 очков после 6 туров досрочно выбыла из еврокубкового турнира.

Лидируют в турнире: Лацио, Атлетик (по 16 очков), Андерлехт (14), Лион, Айнтрахт (по 13), Галатасарай, МЮ (по 12).

Лацио, Атлетик и Андерлехт за два тура до конца досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии плей-офф.

Заключительные два тура пройдут 21/23 и 30 января. Динамо сыграет против турецкого Галатасарая (21.01.2025) и рижского РФШ (30.01.2025).

Лига Европы. 6-й тур, 12 декабря

22:00. Аякс – Лацио – 1:3

22:00. Буде-Глимт – Бешикташ – 2:1

22:00. Эльфсборг – Карабах – 1:0

22:00. Лион – Айнтрахт – 3:2

22:00. Маккаби Тель-Авив – РФШ – 2:1

22:00. Порту – Мидтьюлланд – 2:0

22:00. Реал Сосьедад – Динамо Киев – 3:0

22:00. Рейнджерс – Тоттенхэм – 1:1

22:00. Славия Прага – Андерлехт – 1:2

Турнирная таблица

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