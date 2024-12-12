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Лига Европы
Эльфсборг
12.12.2024 22:00 - : -
Карабах
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Лига Европы
12 декабря 2024, 20:15 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:19
335
0

Лига Европы. Все матчи игрового дня 12 декабря. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 декабря видеотрансляции матчей 6-го тура Лиги Европы

12 декабря 2024, 20:15 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:19
335
0
Лига Европы. Все матчи игрового дня 12 декабря. Смотреть онлайн LIVE
ФК Динамо

Вечером 12 декабря проходят поединки 5-го тура Лиги Европы.

Просмотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 6-й тур, 12 декабря

  • 19:45. Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед
  • 19:45. Хоффенхайм – ФКСБ (Стяуа)
  • 19:45. Лудогорец – АЗ Алкмар
  • 19:45. Мальме – Галатасарай
  • 19:45. Олимпиакос – Твенте
  • 19:45. ПАОК – Ференцварош
  • 19:45. Рома – Брага
  • 19:45. Юнион Сен-Жилуаз – Ницца
  • 22:00. Аякс – Лацио
  • 22:00. Буде-Глимт – Бешикташ
  • 22:00. Эльфсборг – Карабах
  • 22:00. Лион – Айнтрахт
  • 22:00. Маккаби Тель-Авив – РФШ
  • 22:00. Порту – Мидтьюлланд
  • 22:00. Реал Сосьедад – Динамо Киев
  • 22:00. Рейнджерс – Тоттенхэм
  • 22:00. Славия Прага – Андерлехт

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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