Лига Европы12 декабря 2024, 20:15 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:19
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 12 декабря. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 12 декабря видеотрансляции матчей 6-го тура Лиги Европы
12 декабря 2024, 20:15 | Обновлено 12 декабря 2024, 20:19
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Вечером 12 декабря проходят поединки 5-го тура Лиги Европы.
Просмотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига Европы. 6-й тур, 12 декабря
- 19:45. Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед
- 19:45. Хоффенхайм – ФКСБ (Стяуа)
- 19:45. Лудогорец – АЗ Алкмар
- 19:45. Мальме – Галатасарай
- 19:45. Олимпиакос – Твенте
- 19:45. ПАОК – Ференцварош
- 19:45. Рома – Брага
- 19:45. Юнион Сен-Жилуаз – Ницца
- 22:00. Аякс – Лацио
- 22:00. Буде-Глимт – Бешикташ
- 22:00. Эльфсборг – Карабах
- 22:00. Лион – Айнтрахт
- 22:00. Маккаби Тель-Авив – РФШ
- 22:00. Порту – Мидтьюлланд
- 22:00. Реал Сосьедад – Динамо Киев
- 22:00. Рейнджерс – Тоттенхэм
- 22:00. Славия Прага – Андерлехт
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
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