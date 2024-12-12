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12.12.2024 19:45 – FT 0 : 0
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Лига Европы
12 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:08
349
0

Первый блок ЛЕ. Успех Ромы с Довбиком, дубль Хойлунда за МЮ, гол Тайсона

Вечером 12 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги Европы

12 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:08
349
0
Первый блок ЛЕ. Успех Ромы с Довбиком, дубль Хойлунда за МЮ, гол Тайсона
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги Европы.

Завершились 8 игр первого вечернего блока.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Римский клуб Рома переиграл португальскую Брагу (3:0). Украинский форвард Артем Довбик у волков вышел на замену сразу после перерыва.

Трудную победу одержал английский Ман Юнайтед благодаря дублю Расмуса Хойлунда в игре против Виктории Пльзень (2:1).

Гол бразильца Тайсона, экс-игрока Шахтера, помог греческому ПАОК выиграть у Ференцвароша (5:0).

Лига Европы. 6-й тур, 12 декабря

19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:2

Голы: Выдра, 48 – Хойлунд, 62, 88

19:45. Хоффенхайм (Германия) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 0:0

19:45. Лудогорец (Болгария) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 2:2

Голы: Чочев, 61, Дуа, 63 – ван Боммель, 14, Майкума, 19

19:45. Мальме (Швеция) – Галатасарай (Турция) – 2:2

Голы: Ботхейм, 24, Пенья, 90+2 – Джелерт, 43, Акгюн, 56

19:45. Олимпиакос (Греция) – Твенте (Нидерланды) – 0:0

Нереализованные пенальти: Эль-Кааби, 40 – ван Вольфсвинкель, 9

19:45. ПАОК (Греция) – Ференцварош (Венгрия) – 5:0

Голы: Тайсон, 10, Льямас, 29, Чалов, 76, Живкович, 80 (пен), Десподов, 89

19:45. Рома (Италия) – Брага (Португалия) – 3:0

Голы: Пеллегрини, 10, Абдулхамид, 47, Эрмосо, 90+1

19:45. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ницца (Франция) – 2:1

Голы: Иванович, 33, 90+2 – Хессан, 45+1

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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