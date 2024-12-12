Дубль джокера. Ман Юнайтед вырвал победу у обидчиков Динамо на 88-й минуте
Виктория Пльзень уступила красным дьяволам в 6-м туре ЛЕ со счетом 1:2
12 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Виктории Пльзень и Манчестер Юнайтед.
Поединок прошел на стадионе Дусан Арена в Чехии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красных дьяволов.
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Победу на 88-й минуте для подопечных Рубена Аморима вырвал Расмус Хойлунд. Норвежский форвард вышел на поле 56-й вместо Маркуса Рэшфорда, а свой первый мяч забил на 62-й.
Единственный гол в составе хозяев на 48-й оформил Матей Выдра.
В предыдущем туре Лиги Европы Виктория Пльзень переиграла киевское Динамо 2:1.
Ман Юнайтед благодаря этой победе набрал 12 очков во втором по силе еврокубке и сейчас занимает 5-е место в таблице. Чешский коллектив потерпел первое поражение в текущем розыгрыше ЛЕ и с 9 пунктами располагается на 15-й позиции.
Лига Европы 2024/25. 6-й тур, 12 декабря
Виктория Пльзень (Чехия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:2
Голы: Выдра, 48 – Хойлунд, 62, 88
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