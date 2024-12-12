12 декабря на «Доосан Арена» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Виктория» (Пльзень) встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Виктория (Пльзень)

Команда в 2011-2022 шесть раз становилась чемпионом страны. Но в последние сезоны в Чехии футбольный бал правила пара грандом из Праги. Так что красно-синим оставалось разве что третье место брать - что было сделано прошлой весной. Это отправило подопечных Мирослава Коубека в Лигу Европы. Там начинать пришлось с летней квалификации, но проблем не было ни с Кривбассом, ни с Хартс, взяли четыре победы из четырех матчей. Основной раунд начинался для команды с серии ничьих. Она последовательно разделила очки с Айнтрахтом из Франкфурта, Лудогорцем и ПАОКом. Но потом, в ноябре, вышло обыграть и Реал Сосьедад, и киевское Динамо (оба раза по 2:1). Этот успех серьезно поднял шансы клуба пробиться в плей-офф турнира.

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Манчестер Юнайтед

Клуб в самом конце прошлого сезона выиграл кубок Англии. Это обеспечило пропуском в Лигу Европы, что скрасило неудачный в целом сезон... И привело к тому, что тен Хага уволили не летом, как все ожидали, а в середине осени. К тому моменту красные дьяволы провалились еще глубже по сравнению с 2023/2024. В том числе фаворит Лиги Европы из Англии начинал с трех ничьих - против Твенте дома и Порту с Фенербахче в гостях. Только в короткий период работы ван Нистелроя как и.о. удалось на Олд Траффорд оформить первую победы - 2:0 с ПАОКом. А потом там же при Рубене Амориме получилось переиграть Буде/Глимт: у норвежцев выиграли при счете 3:2, причем у Хейлунда там дубль и ассист на Угарте, когда тот уже на первой минуте открывал счет.

Статистика личных встреч

Впервые за все время выступлений на скромный стадион в Пльзени пожалуют манкунианцы.

Прогноз

Букмекерские конторы очень верят в гостей. Но чехи, такое впечатление, сейчас способны дать бой - ставим на то, что они дома выиграют при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,85).