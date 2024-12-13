Рубен АМОРИМ: «Играли не очень хорошо, но мы боролись до конца»

Тренер команды «Манчестер Юнайтед», Рубен Аморим, поделился мыслями о волевом триумфе своих подопечных в шестом туре Лиги Европы против «Виктории» Пльзень (2:1).

«Я думаю, мы стали играть лучше во время матча. Мы контролировали игру в первом тайме, но без особых моментов. Было недостаточно скорости, недостаточно движения, контроля мяча. Поле было сложным для связи с нападающими. Во втором тайме мы отдали гол, а затем отреагировали на него. Мы оттеснили соперника на его половину поля, а затем нам удалось забить. Мы не могли забить раньше, но победа в нынешний период важна. Нужно пересмотреть игру, чтобы подготовиться к следующей.

В какой-то момент скорость изменилась. Я сказал игрокам, что нам нужно больше движения впереди, потому что они должны чувствовать, что мы представляем опасность, чтобы использовать пространство. Это немного изменило ритм. Я думаю, что мы улучшили не только то, как мы играем, но и, в частности, скорость игры.

Помогли ли замены? Разные характеристики привносят разные вещи в игру. Это может помочь выиграть игру. Никогда не знаешь, какой игрок тебе нужен в игре. Сегодня это был Расмус, также Энтони немного изменил игру. Все старались изо всех сил, и нам удалось победить.

Если подвести итоги, то я думаю, мы заслужили победу. Мы играли не очень хорошо, но мы боролись и нам удалось не сдаться. Это был ключевой момент для меня, тем более мы находимся на хорошем месте в таблице», – ответил Аморим.