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Лига Европы
13 декабря 2024, 03:15 | Обновлено 13 декабря 2024, 03:38
58
0

Рубен АМОРИМ: «Играли не очень хорошо, но мы боролись до конца»

12 декабря «Манчестер Юнайтед» одолел «Викторию» со счетом 2:1

13 декабря 2024, 03:15 | Обновлено 13 декабря 2024, 03:38
58
0
Рубен АМОРИМ: «Играли не очень хорошо, но мы боролись до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Тренер команды «Манчестер Юнайтед», Рубен Аморим, поделился мыслями о волевом триумфе своих подопечных в шестом туре Лиги Европы против «Виктории» Пльзень (2:1).

«Я думаю, мы стали играть лучше во время матча. Мы контролировали игру в первом тайме, но без особых моментов. Было недостаточно скорости, недостаточно движения, контроля мяча. Поле было сложным для связи с нападающими. Во втором тайме мы отдали гол, а затем отреагировали на него. Мы оттеснили соперника на его половину поля, а затем нам удалось забить. Мы не могли забить раньше, но победа в нынешний период важна. Нужно пересмотреть игру, чтобы подготовиться к следующей.

В какой-то момент скорость изменилась. Я сказал игрокам, что нам нужно больше движения впереди, потому что они должны чувствовать, что мы представляем опасность, чтобы использовать пространство. Это немного изменило ритм. Я думаю, что мы улучшили не только то, как мы играем, но и, в частности, скорость игры.

Помогли ли замены? Разные характеристики привносят разные вещи в игру. Это может помочь выиграть игру. Никогда не знаешь, какой игрок тебе нужен в игре. Сегодня это был Расмус, также Энтони немного изменил игру. Все старались изо всех сил, и нам удалось победить.

Если подвести итоги, то я думаю, мы заслужили победу. Мы играли не очень хорошо, но мы боролись и нам удалось не сдаться. Это был ключевой момент для меня, тем более мы находимся на хорошем месте в таблице», – ответил Аморим.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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