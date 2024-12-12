ВИДЕО. Как Онана привез гол в матче Лиги Европы против Виктории

12 декабря проходит матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Виктория Пльзень».

Матч проходит на стадионе «Дусан Арена» в Пльзене. «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 9 очков после пяти туров Лиги Европы. У «Виктории» также 9 баллов.

На данный момент ничья в матче со счётом 1:1. На 48-й минуте Онана допустил ошибку, что привело к голу Матея Выдры в ворота «Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» ответил на 62-й минуте, когда гол забил Расмус Хойлунд.

ВИДЕО. Как Онана привез гол в матче Лиги чемпионов против Виктории