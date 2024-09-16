Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
В уик-энд состоялись матчи 6-го тура Украинской Премьер-лиги
С 13 по 16 сентября прошли матчи 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Вверху турнирной таблицы находятся житомирское Полесье и Александрия (13 пунктов из 15).
Киевское Динамо, победив луганскую Зарю (2:0), имеет 100% возможных баллов (12 из 12). Далее идут ЛНЗ, Кривбасс и Рух (по 10).
Донецкий Шахтер разгромил львовские Карпаты (5:2) и с двумя поражениями занимает лишь 7-е место (9 очков).
Внизу турнирной таблицы находятся Верес (4 пункта), Колос, Ингулец (по 3) и Оболонь (2).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 6-й тур
🔹 13 сентября (пятница)
- 18:00. Оболонь – Александрия – 0:0
🔹 14 сентября (суббота)
- 13:00. Черноморец – Ингулец – 1:0
- 15:30. Заря – Динамо – 0:2
- 18:00. Шахтер – Карпаты – 5:2
🔹 15 сентября (воскресенье)
- 13:00. Ворскла – Рух – 0:0
- 15:30. Левый Берег – Кривбасс – 0:1
- 18:00. Полесье – Верес – 2:1
🔹 16 сентября (понедельник)
- 18:00. ЛНЗ – Колос – 1:1
🏆 Турнирная таблица
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