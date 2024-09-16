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Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 16 сентября 2024, 20:29
629
0

Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь

В уик-энд состоялись матчи 6-го тура Украинской Премьер-лиги

16 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 16 сентября 2024, 20:29
629
0
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
ФК Полесье Житомир

С 13 по 16 сентября прошли матчи 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вверху турнирной таблицы находятся житомирское Полесье и Александрия (13 пунктов из 15).

Киевское Динамо, победив луганскую Зарю (2:0), имеет 100% возможных баллов (12 из 12). Далее идут ЛНЗ, Кривбасс и Рух (по 10).

Донецкий Шахтер разгромил львовские Карпаты (5:2) и с двумя поражениями занимает лишь 7-е место (9 очков).

Внизу турнирной таблицы находятся Верес (4 пункта), Колос, Ингулец (по 3) и Оболонь (2).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 6-й тур

🔹 13 сентября (пятница)

  • 18:00. Оболонь – Александрия – 0:0

🔹 14 сентября (суббота)

  • 13:00. Черноморец – Ингулец – 1:0
  • 15:30. Заря – Динамо – 0:2
  • 18:00. Шахтер – Карпаты – 5:2

🔹 15 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Ворскла – Рух – 0:0
  • 15:30. Левый Берег – Кривбасс – 0:1
  • 18:00. Полесье – Верес – 2:1

🔹 16 сентября (понедельник)

  • 18:00. ЛНЗ – Колос – 1:1

🏆 Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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