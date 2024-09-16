Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь

С 13 по 16 сентября прошли матчи 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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Вверху турнирной таблицы находятся житомирское Полесье и Александрия (13 пунктов из 15).

Киевское Динамо, победив луганскую Зарю (2:0), имеет 100% возможных баллов (12 из 12). Далее идут ЛНЗ, Кривбасс и Рух (по 10).

Донецкий Шахтер разгромил львовские Карпаты (5:2) и с двумя поражениями занимает лишь 7-е место (9 очков).

Внизу турнирной таблицы находятся Верес (4 пункта), Колос, Ингулец (по 3) и Оболонь (2).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 6-й тур

🔹 13 сентября (пятница)

18:00. Оболонь – Александрия – 0:0

🔹 14 сентября (суббота)

13:00. Черноморец – Ингулец – 1:0

– Ингулец – 1:0 15:30. Заря – Динамо – 0:2

– 0:2 18:00. Шахтер – Карпаты – 5:2

🔹 15 сентября (воскресенье)

13:00. Ворскла – Рух – 0:0

15:30. Левый Берег – Кривбасс – 0:1

– 0:1 18:00. Полесье – Верес – 2:1

🔹 16 сентября (понедельник)

18:00. ЛНЗ – Колос – 1:1

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