Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю

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Украинская Премьер-лига. 6 тур

«Заря» – «Динамо» – 0:2

Гол: Буяльский, 67, Брагару, 78

Предупреждение: Мичин, 86 – Вивчаренко, 39

«Заря»: Турбаевский – Тронтель (Вакула, 70), Башич, Джордан, Вантух – Хахлев (Кораблин, 76), Дрышлюк, – Кирюханцев (Жуниньо, 61), Мичин, Антюх – Будкивский (Ндур, 76)

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Биловар, Бражко, Вивчаренко (Дубинчак, 73) – Михайленко (Себальос, 90+2), Пихаленок (Шапаренко, 66) – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев (Брагару, 73)– Ванат

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ЗАРЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА