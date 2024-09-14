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Премьер-лига
Заря
14.09.2024 15:30 – FT 0 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 17:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 17:30
3503
57

Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю

Номинальные гости дожали луганскую команду во втором тайме

14 сентября 2024, 17:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 17:30
3503
57
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 6 тур

«Заря» – «Динамо» – 0:2

Гол: Буяльский, 67, Брагару, 78

Предупреждение: Мичин, 86 – Вивчаренко, 39

«Заря»: Турбаевский – Тронтель (Вакула, 70), Башич, Джордан, Вантух – Хахлев (Кораблин, 76), Дрышлюк, – Кирюханцев (Жуниньо, 61), Мичин, Антюх – Будкивский (Ндур, 76)

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Биловар, Бражко, Вивчаренко (Дубинчак, 73) – Михайленко (Себальос, 90+2), Пихаленок (Шапаренко, 66) – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев (Брагару, 73)– Ванат

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ЗАРЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 57
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FunnyCat_____
С победой самый Титулованный и Популярный Клуб Украины!
П.С.
вечер шлюшьих завываний объявляется открытым   !
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+16
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PUMA
Так держать !
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+10
Fitness.sports
Всех болельщиков Динамо с победой, в таком же темпе идём к чемпионству!
Теперь ждём осечки Шахтёра.
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+7
Boodya
Я хочу, аби сьогодні програв Шахтар, тільки для того, аби отсосун закрив свій є.альник хоча б до завтра
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+7
DK1961
Когда я пишу про сплошной мат и оскорбления ржавой плесени - мне с сайта отписывают, что я употреблял запрещённые слова. Это ж надо, сколько у сайта спорт уа любви к ФК Крыса и его убогим фанам! И как же эти ничтожества защищаются сайтом, несмотря на их поведение!
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+6
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😼
Привіт всім вболівальникам Динамо і Зорі Сподобався матч та гра обох команд. Важко не виділити у цьому матчі Джордана - красава👍 Зоря гарно оборонялася та мала моменти.
Вітаю Динамо Київ
Молодці
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+6
sahka1981
Перший тайм трішки повільно, хоча була штанга після удару Ярмоли, ну і Вівчаренко мав добивати, а не мимо лупити. Тимчик також бив куди завгодно, тільки не в ворота. В другому таймі тільки темп підвищили і відразу пішли моменти і голи, і Вівчаренко гольву на Буяльського віддав. Брагару з дебютним голом, якщо на нього запишуть)
З перемогою!
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+6
Pavel_i_CO
Брагару і за молодіжку і за Динамо Київ виглядає дуже пристойно. Приємно, що на лівому фланзі є конкуренція. Всіх з перемогою і вболіваємо за львів'ян проти іржавої плісняви зі сходу
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+6
Pavel_i_CO
Днонєтскіє палають) Це так само приємно, як і перемога Динамо Київ. Вболіваємо за львів'ян, в грі проти іржавої плісняви зі сходу 
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+5
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Miroslav1981
Вчасні заміни знову, Кабаєв стає стабільно основним.. всіх вболівальників ДК вітаю!!!
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+5
sania
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+4
😼
Повилазили хворі на голову, їх спецом випустили перед матчем підземельних
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+4
FunnyCat_____
Диало кстати в Израиль уехал,  а такие перспективы были 
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+4
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DK1961
Чемпионская игра! Так держать!
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+4
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cooperchack
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+3
Main
Уверенно на выезде 
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+1
Burevestnik
дійсно, на лівий фланг півзахисту є з кого вибрати: Брагару, Кабаєв, Волошин.
на правому тільки Ярмола, Волошин там не тягне.
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0
дыряво с пердя🤣
Мишка Брыжак(пумочка) сказал что нужно так держать👉👌
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-9
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_Quantum19_
То "Динамо" піде на рекорд? Усі інші клуби так само зіллютть матчі, що залишились у цьому сезоні, "Динамо"? Бо це ж "найпопулярніший" та "найтитулованіший" клуб. Цьому клубові потрібно тільки програвати.
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-10
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Отаман
Все одно договірни матчі фк гуньдяю суркіса не допоможуть, будуть знову без трофеїв гуньдяївці 
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-10
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