В субботу, 14 сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Заря» Луганск и «Динамо» Кев. Поединок пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Заря

Луганская «Заря» после 5 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Украины 6-е место. У нее 9 очков – это столько же, сколько у «Руха», ЛНЗ и «Динамо», но у луганчан худшие дополнительные показатели.

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Перед международной паузой «Заря» добилась победы над «Оболонью» (2:0) на ее поле. Этим выигрышем подопечные Младена Бартуловича прервали серию из двух поражений кряду – от «Александрии» дома со счетом 1:2 и от «Руха» 0:3 на выезде. К слову, после двух этих поражений тренерский мостик «Зари» покинул Юрий Коваль. От тренерской деятельности он отошел, зато остался в клубе на посту спортивного директора. После его ухода обязанности наставника коллектива на свои плечи возложил Бартулович. Так что игра с «пивоварами» стала для 37-летнего хорватского специалиста дебютом во главе луганчан.

«Была напряженная ситуация в команде. Смогли сплотиться. Была задача - выиграть эту игру и мы ее выиграли. Будем стараться дальше работать и прогрессировать. У нашей команды большой потенциал. Много молодых игроков, которые будут расти в игровом плане», – рассказал Бартулович после победы над «Оболонью».

Во время паузы в чемпионате Украины, которая завершается в предстоящий игровой уик-энд, «Заря» лишилась нападающего Эдуардо Герреро, который перешел в «Динамо». Кроме этого, игроком «Металлиста 1925» стал Владислав Бугай. Зато в состав луганчан влился Владислав Супряга, который до этого выступал за «Динамо». «Заря» его арендовала.

Заполняя паузу, «Заря» провела спарринг с житомирским «Полесьем», который состоял из четырех таймов по 30 минут. Встреча завершилась победой луганчан со счетом 2:1. Голами у победителей отметили Филипп Будковский и Бенито.

Динамо

Киевское «Динамо» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги 2024/2025 после 5 туров занимает 5-е место. Команда Александра Шовковского вместе с «Александрией», которая единолично лидирует, в нынешней компании очков еще не теряла, имея в активе 3 победы в трех поединках (у александрийцев 4 победы в четырех поединках).

Как известно, не полный график матчей у динамовцев вызван тем, что они параллельно выступали в квалификации Лиги чемпионов, но попасть в основной турнир не смогли и будет теперь выступать в группом турнире Лиги Европы.

Не лишним будет вспомнить, что «Динамо» в УПЛ стартовало победы в Ровно над «Вересом» (3:1), затем во Львове с таким же результатом обыграло «Карпаты» и на своем поле добилось минимального перевеса во встрече с ЛНЗ (1:0).

В ходе международной паузы в национальном чемпионате в расположении Шовковского находились лишь отдельные исполнители – «Динамо» делегировало большое количество игроков в национальную сборную Украины, а также молодежную команду страны. Так, в расположении сборной U-21 находились Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинский, Тарас Михавко и голкипер Руслан Нещерет, а в национальной команде были Георгий Бущан, Владислав Кабаев, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владислав Ванат, который, к слову, в матче Лиги наций с Чехией (2:3) отметился премьерным голом в форме главной команды страны, Владимир Бражко и Александр Тымчик.

Пока в команде отсутствовали сборники, в ее ряды из луганской «Зари» влился нападающий Эдуардо Герреро, зато в обратном направлении проследовал Владислав Супряга. Без игроков сборных команд и Супряги, зато с Герреро «Динамо» 8 сентября провело товарищеский матч с аматорской командой «Полесье» Ставки. Подопечные Шовковского всю игру контролировали ее ход и в итоге добились победы со счетом 8:1. По дублю оформили Константин Вивчаренко, Александр Караваев и Самба Диалло, а Владимир Шепелев и Роман Саленко отличились по одному разу.

Статистика встречи

«Заря» и «Динамо» провели между собой в чемпионатах Украины 31 матч.

На счету луганчан 6 побед, у «Динамо» – 16. 9 поединков завершились вничью.

В предыдущем сезоне-2023/2024 соперники провели оба очных поединка во второй части компании – весной этого года. Оба раза победили динамовцы – вначала 2:0 в номинально домашнем поединке, а затем 3:0 как бы в гостевом.

Прогноз на противостояние

Формально «Динамо» будет играть на выезде, а на своем поле. Поэтому шансы киевской команды на победу во встрече не становятся ниже, и она обязана ими воспользоваться. С учетом потери нападающего Герреро, который может выйти против «Зари» в составе «Динамо», луганчане в предстоящем поединке могут мечтать не о победе, а исключительно о голе престижа в ворота соперников. И мало вероятно, что они хоть чем-то помешают команде Шовковского добиться победы.

Ориентировочные составы:

Заря: Турбаевский – Тронтель, Дришлюк, А.Джордан, Вантух, Мичин, Я.Башич, Бенито, Яцык, Антюх, Будковский.

Динамо: Бущан – Тымчик, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Рубчинский, Волошин, Кабаев, Ванат.