Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Заря
14.09.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 20:58 | Обновлено 13 сентября 2024, 21:26
515
0

Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура Украинской Премьер-лиги

13 сентября 2024, 20:58 | Обновлено 13 сентября 2024, 21:26
515
0
Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев

В субботу, 14 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – 15:30.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» со скрипом входит в сезон и уже успела сменить тренера – вместо Юрия Коваля команду будет тренировать Младен Бартулович. «Динамо» же, напротив, в чемпионате не имеет потерь и показало уверенную игру в Лиге чемпионов, несмотря на вылет из турнира в последнем раунде квалификации. Интересно, что во время паузы на игры национальных сборных команды обменялись форвардами. Эдуардо Герреро перешел в столичный клуб (но не сыграет в субботу по условиям трансфера), а «Заря» усилилась Игорем Горбачем (подписал полноценный контракт) и Владиславом Супрягой (правда, слово «усилилась» в контексте последнего выглядит, наверно, странно).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Динамо» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
14 сентября 2024 -
15:30
Динамо Киев
Победа Динамо 1.45 Сделать ставку
По теме:
Стало известно, где пройдет матч 7-го тура УПЛ между Ингульцом и Вересом
Оболонь – Александрия – 0:0. Матч первой и последней команд УПЛ. Обзор
Остановили лидера. Новый тренер Оболони оценил первый матч
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года
Футбол | 13 сентября 2024, 15:26 23
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года

Новое соглашение украинца будет действовать до завершения сезона 2029/30

Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Футбол | 13 сентября 2024, 00:10 2
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков

Александр на этот момент не входит в долгосрочные планы клуба

Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 13.09.2024, 21:04
Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бокс | 13.09.2024, 11:26
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в ITF во Франции
Теннис | 13.09.2024, 16:55
Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в ITF во Франции
Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в ITF во Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
12.09.2024, 15:35 10
Футбол
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
11.09.2024, 20:15 4
Футбол
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
12.09.2024, 03:02 5
Футбол
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
11.09.2024, 22:40
Другие виды
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
12.09.2024, 14:39 24
Футбол
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 8
Футбол
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
11.09.2024, 20:49 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем