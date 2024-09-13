В субботу, 14 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – 15:30.

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«Заря» со скрипом входит в сезон и уже успела сменить тренера – вместо Юрия Коваля команду будет тренировать Младен Бартулович. «Динамо» же, напротив, в чемпионате не имеет потерь и показало уверенную игру в Лиге чемпионов, несмотря на вылет из турнира в последнем раунде квалификации. Интересно, что во время паузы на игры национальных сборных команды обменялись форвардами. Эдуардо Герреро перешел в столичный клуб (но не сыграет в субботу по условиям трансфера), а «Заря» усилилась Игорем Горбачем (подписал полноценный контракт) и Владиславом Супрягой (правда, слово «усилилась» в контексте последнего выглядит, наверно, странно).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Динамо» в украинской версии сайта.