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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 19:13 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:26
682
0

Шовковский – о проблемах Динамо, травмах Попова и Михавко, игре Михайленко

Тренер оценил состояние команды после матча УПЛ

14 сентября 2024, 19:13 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:26
682
0
Шовковский – о проблемах Динамо, травмах Попова и Михавко, игре Михайленко
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Зарю со счетом 2:0 и набрало 12 очков после четырех встреч. Игру оценил наставник Александр Шовковский.

– Поздравляю всех с победой команды, спасибо за поддержку, которая была у нас сегодня. Хотя матч для нас не был домашним, но мы играли на своем родном стадионе. Хочу поблагодарить наших защитников и защитниц за то, что они дают нам такую ​​возможность играть в футбол и дарить болельщикам положительные эмоции, которых сегодня не хватает.

Всегда сложно играть матчи после сборных команд, потому что очень много игроков отсутствовало в этот период, и у нас на тренировках было 12 полевых игроков. Определенные сложности были у нас с защитниками, поэтому мы были вынуждены прибегнуть к ротации и сместить Бражко на позицию защитника, потому что Денис Попов продолжает лечиться, Тарас Михавко тоже, из-за чего он не ездил в ряды сборной, но он уже с завтрашнего дня возвращается в полноценный тренировочный процесс, не по индивидуальной программе. Мы планировали, что со старта будет играть Себальос, но у него было желудочное отравление, из-за которого он пропустил три дня. Поэтому мы вынуждены были оставить его в запасе, но в конце игры дали возможность выйти на футбольное поле, чтобы он почувствовал эту атмосферу и почувствовал, что он важная часть нашей команды.

– Когда восстановится и будет играть Максим Дячук?

– В связи с тем, что у нас была возможность, мы его приобщили к заявке на игру, но его кондиции, безусловно, еще не на хорошем уровне. Он начал с нами тренироваться, но ему нужно время для того, чтобы восстановить свои физические, функциональные и игровые кондиции. Он с нами уже работает, но я считаю, что ему понадобится еще минимум две недели для того, чтобы набрать форму.

– Михайленко впервые вышел в стартовом составе. Как вы оцените его игру?

– У нас все игроки прекрасно понимают, что они должны быть готовы к тому, что они могут выйти в стартовом составе или усилить игру по ходу встречи. Вы видели, что как только мы усилили игру заменами, прибавили в скорости, сразу забили первый, а затем и второй мяч. Михайленко отлично себя проявляет в тренировочном процессе, я доволен его отношением, как, в принципе, доволен всеми игроками. На сегодняшний день у нас все игроки, за исключением травмированных, готовы в любой момент выйти в стартовом составе.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Владимир Бражко Денис Попов Тарас Михавко Николай Михайленко
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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