Решающая карьерная развилка Владислава Супряги

Это даже сложно представить, но на самом деле один из самых перспективных форвардов украинского футбола последнего десятилетия Владислав Супряга, которому лет семь назад многие эксперты предрекали настолько же успешную карьеру, какую удалось выстроить Андрею Шевченко, в последний раз забивал в отечественной Премьер-лиге… 19 сентября 2020 года! Еще буквально несколько дней и будет ровно четыре года, чтобы тихо «отметить» такое отнюдь нерадостное для любого футболиста (а уж тем более форварда) событие.

Супряга, который рано заявил о себе в молодежной команде «Днепра», а затем доказал голевую состоятельность во Второй лиге в рядах «Днепра-1», летом 2018 года сделал одно из ключевых решений в своей карьере – согласился перейти в «Динамо». В столичном гранде 18-летний на тот момент паренек оказался в компании Артема Беседина и Назария Русина, выиграть конкуренцию у которых «на бумаге» не виделось такой уж чрезвычайно невыполнимой задачей. Однако спустя несколько месяцев тогдашний наставник «бело-синих» Александр Хацкевич настоял на приобретении испанца Франа Соля, которого в перспективе видел ключевым центрфорвардом своей команды.

А Супряга… Проведя всего 6 матчей в УПЛ-2018/19 и не забив ни одного мяча, Владислав уже летом 2019-го вернулся в родной для себя «Днепр-1». И в стане «спортклубовцев» нападающий вновь расцвел по-настоящему – забил 14 мячей в 24 поединках украинской Премьер-лиги, став третьим в списке лучших голеадоров того сезона после Жуниора Мораеса из «Шахтера» (20) и Александра Филиппова из «Десны» (16). Виктора Цыганкова из «Динамо», который в том сезоне также, как и Супряга, забил 14 мячей, Владислав в рейтинге обошел за счет меньшего числа мячей, забитых непосредственно с пенальти.

Возвращение в «Днепр-1» стало для Супряги истинным глотком свежего воздуха. Форвард опять начал демонстрировать легкость на поле, умение убежать от соперника, а также – оказаться в нужной точке в нужное время. Президент «Динамо» Игорь Суркис мог воочию убедиться, что Супрягу не просто так нахваливали еще до момента его переезда в Киев, так как в 20-м туре чемпионата в очном поединке с «бело-синими» Владислав оформил хет-трик в ворота столичных гостей, обеспечив «Днепру-1» победу со счетом 3:1. Это был истинный шок для Суркиса и всех фанатов «Динамо», которые еще очень долго взывали в соцсетях к логике руководства своего клуба, отпустившего в аренду Супрягу, но сделавшего ставку на абсолютно инертного в украинских реалиях Соля.

СК Днепр-1. Владислав Супряга

Неудивительно, что летом 2020-го Супряга вернулся в «Динамо», тем более, что на тренерском мостике столичной команды произошли кардинальные перемены – туда пришел Мирча Луческу. Румын, как это обычно у него бывает, на словах декларировал абсолютно правильные вещи – обещал предоставить шанс всем, кто есть на контракте в «Динамо». Потому Супрягу вернули и даже дали ему возможность играть: Владислав провел 17 матчей в УПЛ-2020/21, но отличиться в них сумел только 2 голами. Один из них (в ворота «Львова») в самом начале текста мы уже вспоминали – до текущего момента он остается последним для Супряги, забитым в матчах УПЛ…

Очевидно, Луческу в «Динамо» хотел видеть более интересных для него исполнителей, но клуб уже вовсю переживал не лучшие в финансовом плане времена, из-за чего расщедриться на подписание дорогих легионеров не мог. А игроки вроде Клейтона, подписанные бесплатно, еще раз доказали правдивость известной поговорки, утверждающей, что хорошее дешевым, как правило, не бывает. А уж бесплатным, так и тем паче!

За шанс от Луческу Супряге ухватиться не удалось. А большинство украинских футболистов, поигравших под руководством Мирчи, скажут, что полноценную вторую попытку в таком случае от румына ждать вряд ли следовало. Так и случилось: Владислав буквально «затерялся» на скамейке запасных киевлян, а вскоре на него еще и буквально посыпались травмы…

Кардинальная попытка выйти из замкнутого круга была предпринята руководством «Динамо» и самим Супрягой в начале 2022 года. Именно тогда Владислав был отпущен киевлянами в аренду в «Сампдорию» – на полгода, но зато с опцией выкупа. Казалось бы, вот он – шанс доказать, что аналогии с Шевченко были неслучайными, и что в Италии форвард с качествами Супряги может преуспеть. Но на практике все было совсем не так радужно: украинец сыграл один матч за генуэзцев, и в конце сезона вернулся в «Динамо». Ни о каком выкупе его контракта никто в «Сампдории» даже не заикался. Скорее, там несколько раз перекрестились, когда Владислав все-таки уехал.

Больше Супряга из «Динамо» никуда не «дергался». Да и куда перебираться, если летом 2022-го форвард получил серьезную травму бедра, из-за которой остался вне игры почти на пять месяцев, а с учетом зимней паузы в чемпионате Украины, так и того больше. Луческу по-прежнему не спешил доверять Супряге, а сменивший его на тренерском мостике «Динамо» Александр Шовковский сперва дал Владиславу несколько шансов, но… Нападающий, как подметил экс-наставник «Волыни» Виталий Кварцяный, напоминал собаку, потерявшую нюх, а вместе с ним – и способность оставаться полезной.

Неудивительно, что в какой-то момент уже Шовковский попросил у боссов подписать еще одного форварда, способного составить реальную, а не формальную конкуренцию Владиславу Ванату в первой команде. Буквально «на ленточке» работы трансферного окна новобранцем «бело-синих» стал панамский голеадор «Зари» Эдуардо Герреро, за которого, по неофициальной информации, «Динамо» заплатило 2,5 миллиона евро, а также отдало двух своих форвардов – Игоря Горбача и Владислава Супрягу. Что правда, если первого киевляне отпустили на полноценной основе, то вот второго опять решили отдать «всего лишь» в аренду. Более того, перед отъездом Супряги в стан «черно-белых» киевский клуб еще и продлил контракт с нападающим на срок действия арендного соглашения, то есть на один год.

ФК Заря. Владислав Супряга (в центре)

Нынешний переезд Супряги в «Зарю» является не просто очередной, а пожалуй, решающей карьерной развилкой для нападающего. Почему так? Все просто, ведь речь идет о форварде, который уже почти четыре года не забивал в УПЛ, а также который в феврале следующего года отпразднует свой 25-й день рождения. Говорить о перспективах и молодости – это уже совсем не про Влада. В своем возрасте этот футболист должен показывать и доказывать, что достоин права играть хотя бы на уровне нынешней УПЛ.

Да, «Заря» – это очередной откат назад в карьере, по сравнению с возможностями, которые дают выступления за «Динамо». С другой стороны, мы еще помним, как вновь заблистал Супряга в «Днепре-1»… А стилистика игры тех «спортклубовцев» очень схожа с тем, что проповедует «Заря». Это, прежде всего, вертикальный футбол со ставкой на быстрый переход из обороны в атаку. Только в такой игре Супряга и способен снова оказаться среди лучших бомбардиров в УПЛ, потому что ни при каком другом стиле этот форвард свои голевые качества не подтверждал.

Другой вопрос, а если получится в «Заре», то что делать дальше: снова возвращаться в «Динамо» и просиживать штаны на скамейке запасных? Ведь вряд ли игра «бело-синих» кардинально изменится и стилистически будет более подходящей для лучших качеств Супряги. Впрочем, думать об этом нападающему, если и придется, то лишь ближе к лету следующего года. Пока ему стоит «засучить рукава» и вкалывать на поле, как проклятому. Иначе нынешняя карьерная развилка окажется для него не просто решающей, но и судьбоносной, после которой в пору будет задумываться не над поиском новой команды, а над возможным завершением карьеры или переходом на значительно более низкий уровень выступлений – такой, на котором о футболистах обычно редко вспоминают в СМИ и, как следствие, мало дискутируют в болельщицкой среде…