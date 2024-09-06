Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Динамо стал игроком Зари
Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 10:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 11:17
1330
6

ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Динамо стал игроком Зари

Владислав Супряга арендован луганским клубом

06 сентября 2024, 10:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 11:17
1330
6
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Динамо стал игроком Зари
ФК Динамо. Владислав Супряга

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга стал игроком «Зари».

Луганский клуб не указывает подробностей трансфера, но ранее сообщалось, что переход 24-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.

Также сообщалось, что аренда Супряги станет частью трансфера нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро в «Динамо».

Отметим, что перед отъездом в «Зарю» Супряга продлил контракт со столичным клубом еще на 1 год.

Владислав известен болельщикам по выступлениям в «Днепре-1» (32 матча, 15 голов и одна голевая передача), «Динамо» (60 матчей, 3 гола и 8 передач) и «Сампдории» (1 матч).

По теме:
Забарный назвал игрока Динамо, который вскоре уйдет в топ-чемпионат
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лучших киперов УПЛ 2023/24
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
Динамо Киев трансферы аренда игрока Заря Луганск продление контракта Владислав Супряга трансферы УПЛ
Владимир Клепач Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Футбол | 05 сентября 2024, 14:10 0
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья

Блогер Sport.ua вспоминает носителей едва ли не самой популярной фамилии в украинском футболе

Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!
Другие виды | 05 сентября 2024, 21:01 5
Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!
Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!

Украинки показали высокий результат на элитном турнире 

Одно и то же? Роналду сделал странное заявление о чемпионате мира и Евро
Футбол | 06.09.2024, 09:42
Одно и то же? Роналду сделал странное заявление о чемпионате мира и Евро
Одно и то же? Роналду сделал странное заявление о чемпионате мира и Евро
Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Футбол | 06.09.2024, 09:35
Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Футбол | 06.09.2024, 00:23
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Удачи.
Реанимируй психологически себя
Ответить
0
Паша Мех
Удачи Владик в новом клубе!!!!
Ждем в следующем сезоне снова у нас !!!!
Ответить
0
Макс Максов
Буде запекла конкуренція з Будківським!)
Ответить
0
Перець
Нарешті баласт скинули, чекаєм де б Лонвейка примастирити
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
ніби вчора був у заявці на ігри клубу в ЛЄ ?   чи шо?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
05.09.2024, 18:47 11
Футбол
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 52
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
04.09.2024, 09:57 1
Бокс
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
05.09.2024, 00:08 5
Футбол
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
05.09.2024, 06:01 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем