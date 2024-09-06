ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Динамо стал игроком Зари

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга стал игроком «Зари».

Луганский клуб не указывает подробностей трансфера, но ранее сообщалось, что переход 24-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.

Также сообщалось, что аренда Супряги станет частью трансфера нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро в «Динамо».

Отметим, что перед отъездом в «Зарю» Супряга продлил контракт со столичным клубом еще на 1 год.

Владислав известен болельщикам по выступлениям в «Днепре-1» (32 матча, 15 голов и одна голевая передача), «Динамо» (60 матчей, 3 гола и 8 передач) и «Сампдории» (1 матч).