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Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 16:55 | Обновлено 04 сентября 2024, 17:35
3636
15

2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро

«Заря» получит Владислава Супрягу, Игоря Горбача и 2.5 миллиона евро

04 сентября 2024, 16:55 | Обновлено 04 сентября 2024, 17:35
3636
15
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Киевское «Динамо» заплатит ориентировочно 2.5 миллиона евро и процент от следующей продажи за панамского нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, также «мужики» на полноценной основе получат 20-летнего нападающего Игоря Горбача, который сейчас выступает за «Зарю» на правах аренды.

Еще на правах аренды из «Динамо» в «Зарю» перейдет Владислав Супряга, но лишь при условии, что он будет нужен тренерам луганского коллектива.

В свою очередь, 24-летний Герреро подпишет со столичным клубом контракт на 5 сезонов.

В этой кампании Эдуардо Герреро успел провести 5 матчей за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 1.8 миллиона евро.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Заря Луганск трансферы УПЛ Эдуардо Герреро Владислав Супряга ТаТоТаке Игорь Горбач
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 15
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FunnyCat_____
О, наконец то этого душевнобольного бурята забанили!
После того как он на одной ветке из 130 комментов написал 90+ - и все бессвязный бред через гугл переводчик, даже у местных лояльных админов закончились терпение 
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+3
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FunnyCat_____
Матвей тогда точно уже в аренду не идет 
И будет бороться за минуты в УПЛ!
Наверное первый раз за много лет, можно поставить 5 балов трансферному окну от ДК, пока что с минусом, из-за отложенного дебюта Себальйоса!
Но если он откажется боевой единице - то пятерка твердая!!!
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+1
Main
Хороший трансфер
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+1
Pavel_i_CO
Склад шикарний у Динамо Київ вимальовується. Приємно, що до збірних України, різних вікових категорій викликано 23 динамівця 
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+1
acfred
Логічно, шукати за кордоном когось не має сенсу...
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+1
DK1961
Супрягу продадим кому угодно. Лишь бы взяли
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+1
roman75zpr
Щедрое Динамо!
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0
Андрей⚒️
АрендоЗаря?🤔
Или это другое?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
serhiy
Круто !.
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0
Burevestnik
Чекаємо наступне уточнення від сайту з посиланням на   татотаке.   
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0
Chieftain
Все одно він фк гуньдяю суркіса не допоможе, і будуть вони без трофеїв знову 
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-1
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