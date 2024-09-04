2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
«Заря» получит Владислава Супрягу, Игоря Горбача и 2.5 миллиона евро
Киевское «Динамо» заплатит ориентировочно 2.5 миллиона евро и процент от следующей продажи за панамского нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, также «мужики» на полноценной основе получат 20-летнего нападающего Игоря Горбача, который сейчас выступает за «Зарю» на правах аренды.
Еще на правах аренды из «Динамо» в «Зарю» перейдет Владислав Супряга, но лишь при условии, что он будет нужен тренерам луганского коллектива.
В свою очередь, 24-летний Герреро подпишет со столичным клубом контракт на 5 сезонов.
В этой кампании Эдуардо Герреро успел провести 5 матчей за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 1.8 миллиона евро.
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Или это другое?