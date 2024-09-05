Супряга продлил контракт с Динамо, но перейдет в другой клуб

Луганская «Заря» подпишет украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Супрягу, сообщает издание FootballHub.

По информации источника, переход 24-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.

Интересно, что перед отъездом в «Зарю» игрок продлил контракт со столичным клубом еще на 1 год.

В этой кампании Владислав Супряга провел 5 матчей на клубном уровне, однако не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что аренда Владислава Супряги в «Зарю» является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в «Динамо».