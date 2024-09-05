Супряга продлил контракт с Динамо, но перейдет в другой клуб
Форварда на 1 сезон арендует «Заря»
Луганская «Заря» подпишет украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Супрягу, сообщает издание FootballHub.
По информации источника, переход 24-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.
Интересно, что перед отъездом в «Зарю» игрок продлил контракт со столичным клубом еще на 1 год.
В этой кампании Владислав Супряга провел 5 матчей на клубном уровне, однако не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что аренда Владислава Супряги в «Зарю» является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в «Динамо».
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