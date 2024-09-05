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  4. Супряга продлил контракт с Динамо, но перейдет в другой клуб
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 15:05 |
977
4

Супряга продлил контракт с Динамо, но перейдет в другой клуб

Форварда на 1 сезон арендует «Заря»

05 сентября 2024, 15:05 |
977
4
Супряга продлил контракт с Динамо, но перейдет в другой клуб
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Луганская «Заря» подпишет украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Супрягу, сообщает издание FootballHub.

По информации источника, переход 24-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.

Интересно, что перед отъездом в «Зарю» игрок продлил контракт со столичным клубом еще на 1 год.

В этой кампании Владислав Супряга провел 5 матчей на клубном уровне, однако не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что аренда Владислава Супряги в «Зарю» является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в «Динамо».

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Дмитро Вербинський Источник: FootballHub
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OLDTROLL
Поміняли на Герреро)
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+1
Перець
Шо курили коли продовжували контракт, Динамо не його команда 1000%
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0
Cityzen83
Ппц. Я надіявся, що ми забудемо про це чудо в Динамо.
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0
Cityzen83
О май над. Який контракт
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0
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