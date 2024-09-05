Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо

Киевское «Динамо» объявило о трансфере нападающего сборной Панамы, 24-летнего Эдуардо Герреро. Панамский нападающий подписал контракт на пять лет. Трансферная стоимость составила 2.5 млн. евро. По сообщениям СМИ, дополнительной опцией трансфера станет полноценный переход в «Зарю» Игоря Горбача (сейчас играет на правах аренды) и аренда Владислава Супряги.

Отсутствие амбиций Зари

Похоже, что у Евгения Геллера отсутствуют серьезные футбольные амбиции. «Заря» превращается в типичного середняка, которому не грозит вылет, но при этом нет никаких перспектив еврокубков.

Клуб перестал качественно работать на усиление. Сейчас состав команды очень серенький. Очень мало игроков, которых можно назвать активом. Фактически, таких было двое: Арсений Батагов и Эдуардо Герреро. Первый был продан в «Трабзонспор» после Олимпиады. Другого тоже долго в команде не задержали. Остались второстепенные легионеры, молодые украинцы или сбитые летчики.

В таких условиях ни о какой борьбе за еврокубки говорить нельзя. Один Герреро не вытащил бы команду на 3-4 место. Требуются более качественный состав, тренер. Поэтому большого смысла держать панамца не было: 2-3 позиции вверх или вниз не имеют серьезного значения. Можно только сэкономить на зарплате.

Тем более что Евгений Борисович никак не может угадать с тренером после Патрика ван Леувена. Варианты с Ненадом Лалатовичем и Валерием Кривенцовым совсем себя не оправдали. То же можно говорить и о Юрии Ковале. Такой наставник может рассматриваться на короткое время как вынужденная мера, но не на длительную перспективу. «Заря» уже давно потеряла статус третьей силы в украинском футболе. Уже нереальными выглядят времена, когда луганчане могут реально бросать вызов «Шахтеру» или «Динамо». Сегодня даже возможности и уровень «Полесья», ЛНЗ, «Руха», «Карпат» выглядят гораздо выше.

В таком «болоте» Герреро нечего было ловить. Команда без амбиций, уровень партнеров низкий, отсутствие качественного тренера. Нужно двигаться вперед в поиске более амбициозного клуба. Весь вопрос был в предложении. Геллер хотел получить за Эдуардо сумму в районе 4 млн евро. В Украине такие деньги мог заплатить только «Шахтер». Желающих платить много даже после Копа Америка не было. Потому нужно было искать компромиссы. Смысла дальше удерживать Герреро в «Заре» не было никакого. Цена на игрока расти не будет, потому что нет международной витрины. А большую зарплату платить нужно.

Ставка «Динамо» на внутренний рынок

Менеджмент киевлян выбрал стратегию ориентации на внутренний рынок. Сейчас война. Никто не хочет рисковать своей жизнью. Подписать качественного иностранца почти невозможно. Нужно проявлять гений селекционной работы, приглашая ноунейма, чтобы потом он раскрылся. Или переплачивать. Переплачивать в плане трансфера, личных условий игрока.

Если уже удалось подписать легионера, то снова возникают вопросы адаптации. Следует привыкнуть к жизни в Украине в климатическом, бытовом плане. Привыкнуть к воздушным тревогам, отключениям света, требованиям главного тренера. Нужно учить язык, потому что в команде нет легионеров.

На Брайана Себальоса были большие надежды, но играет Тарас Михавко. У колумбийского защитника проблемы с адаптацией. Нужно время, чтобы он адаптировался к требованиям тренера, подтянул язык и тому подобное. Поэтому это усиление только на перспективу, а не на сегодняшний день.

«Динамо» не стало придумывать велосипед, а просто начало подписывать лучших игроков в УПЛ, за исключением играющих в «Шахтере». Александр Пихаленок был лидером «Днепра-1». Валентин Рубчинский считается главным украинским талантом вне наших грандов. Максим Брагару – главный талант «Черноморца» и игрок молодежной сборной Украины двух последних созывов. Эдуардо Герреро – один из лучших форвардов УПЛ. Все эти игроки адаптированы к украинскому футболу, жизни в стране и готовы играть сразу. Не нужно переплачивать за то, чтобы они ехали в Украину. За такие деньги не купить игрока такого же уровня за границей.

Для киевлян большим плюсом является то, что нет конкуренции. «Шахтер» строит трансферную политику на легионерах. Игроки из УПЛ горнякам пока неинтересны. Потому нужно просто найти правильное время, чтобы подписать игроков по минимальной цене. Рубчинский и Пихаленок перешли, когда «Днепр-1» был на дне. Хотя полгода назад они стоили совсем другие деньги. Брагару подписали свободным агентом только за компенсацию за воспитание, а не платили деньги. Герреро, когда стало ясно, что «Заря» не смогла его продать.

Зачем Герреро Динамо?

Переход панамца в «Динамо» не выглядел неожиданным. Между клубами очень хорошие личные отношения. Летом киевляне отпустили в аренду в «Зарю» ряд молодых игроков – Александра Яцыка, Игоря Горбача, Артема Слесаря, Алексея Гусева, Викентия Волошина. Плюс ненужного легионера Бенито.

«Заря» проводила тренировки на базе киевлян и снова начала играть домашние матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Клубы и владельцы очень близки между собой. Где-то было чувство, что Эдуардо Герерро станет частью этого сотрудничества. «Динамо» был нужен еще один форвард. На одном Владиславе Ванате УПЛ и ЛЕ не вытащишь. Киевлянам нужно играть дважды в неделю плюс трудные переезды. Нужно иметь глубину состава, ротацию, чтобы быть успешными на обоих фронтах.

Травмы, спады формы, дисквалификации никто не отменял. Бывает такое, что нужно перейти на игру в два нападающих, потому что нужно отыгрываться. У Ваната эмоциональный характер. Он может перебрать карточек. Должна быть какая-то альтернатива, а не просто формальность.

При всем уважении, Владислав Супряга не тянет уровень даже нынешнего «Динамо». Александр Шовковский ему давал множество шансов. Чтобы забить гол, Супряге нужно несколько моментов. Нет каких-либо выраженных свойств – скорости, умения вести силовую борьбу либо голевого чутья. Уровень Супряги показал матч в Ровно против «Вереса», когда нападающий имел свои моменты, но так и не смог забить гол. В квалификации ЛЧ Шовковскому нужно было усиливать игру, но выход Влада ничего не давал. В феврале Супряге будет уже 25 лет.

Есть молодой Матвей Пономаренко. Но он без опыта взрослого футбола. Только начинает свой путь на уровне УПЛ. Талант и перспектива очевидны, но он не готов играть сразу. Другими словами, Пономаренко может вырасти в топ-нападающего, но нужно время. Сейчас в это время ему давать никто не может. «Динамо» нужен нападающий, который сможет забить минимум 7-8 голов за сезон.

Глубина, ротация, конкуренция – это один момент. Другой, не менее важный – потенциальный трансфер Ваната. Уже сейчас много пишут об интересе к Владу со стороны разных команд. ЛЕ – отличная витрина для молодого игрока. Плюс, в сборной будут шансы, потому что Артем Довбик пока не забивает за «Рому», а Роман Яремчук – запасной игрок в «Олимпиакосе». Потенциальный трансфер Ваната может состояться уже следующим летом. «Динамо» сейчас не в том состоянии, чтобы передерживать игроков.

Потому вопрос замены уже не будет стоять. После подписания Герреро «Динамо» спокойно уже может рассматривать предложения по Ванату. Трансфер Влада не станет для команды снегом в середине лета. В команде будет еще один нападающий высокого уровня.

Главный риск – это характер Герреро

Для Шовковского сейчас важно правильно соединить игроков. У Герреро очень непростой характер. К нему нужно найти подход. «Динамо» – это не «Заря», где ты будешь играть сколько угодно при условии, что ты здоров и не дисквалифицирован. Нужно выигрывать конкуренцию, доказывать свое право на тренировках. Как Герреро воспримет то, что он не главная звезда, что он не всегда будет выходить в стартовом составе – это главный вопрос. У «Динамо» сейчас хороший коллектив. Легионеров в составе команды нет (на Самбу Диалло всерьез никто в первой команде не рассчитывает). Никто подстраиваться под нрав панамца не будет. Либо он принимает общие правила и становится частью коллектива, либо ничего не будет.

Вариант менять тренеров, расшатывать коллектив в «Динамо» просто не пройдет. Шовковский – сторонник дисциплины, как на футбольном поле, так и вне его. Либо ты выполняешь наставления тренера, либо ты не играешь. Ставить Герреро только потому, что он был звездой «Зари», никто не будет.

Другой факт, как Герреро отреагирует на большие деньги. Сейчас у него лучший контракт в карьере. В «Заре» у него была самая большая зарплата в клубе. Но это не такие уж большие деньги на общем уровне. По сообщениям СМИ, Эдуардо получал в «Заре» 12-13 тысяч евро в месяц. Далеко не всегда вовремя. В «Маккаби» Тель-Авив больших денег не платят. Там еще система налогообложения очень суровая. В «Динамо» заработки будут в разы больше.

Когда игрок получает большой контракт, то есть риски, что у него просто голова пойдет кругом. Жизнь удалась, футбол отходит на второй план. Открываются новые возможности в плане отдыха, досуга. Очень важно, чтобы футбол оставался приоритетом.

Я думаю, что также есть риск в плане Ваната. Влад не выигрывал никакой конкуренции. Просто так сложились обстоятельства, что Ванат стал основным нападающим «Динамо» после начала войны. Возможности пригласить сильного форварда из-за границы не было. Украинских нападающих в системе клуба тоже нет. Позиция форварда была вакантна. Как бы он ни сыграл в предыдущем матче, выходи на поле снова. Отсутствие конкуренции привело к тому, что Ванат начал забивать, набравшись опыта.

Я не знаю, как сейчас Влад отреагирует на появление конкурента. Станет работать и забивать еще больше или потеряет уверенность в себе. На эмоциях после перехода Герреро может начать и активно забивать. Ванату уже нужно будет доказывать, что он лучше и заслуживает играть в основе. Одно дело – играть под давлением, доказывать, а совсем другое – полное доверие. Конкуренции у Ваната никогда не было на клубном уровне у УПЛ. В «Черноморце» и «Динамо» он был основным, потому что не было альтернативы. Теперь нужно выиграть конкуренцию. Понятно, что на скамейку запасных он не сядет. Игровое время будет, но ответственность уже будет другой. Для украинских игроков вопрос конкуренции очень сложен. Очень часто для них это возможность стать лучше, а они закрываются и не выдерживают давления.