«Собака без нюха». Кварцяный высказался по поводу нападающего Динамо
Известный украинский тренер раскритиковал Владислава Супрягу
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался относительно нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги:
«Краснопир чем-то мне напоминает Супрягу в его лучшие времена, когда тот выигрывал чемпионат мира и забивал в «Днепре-1». Но после травм, перехода в «Динамо» и каких-то непонятных амбиций – он потерял голевое чутье. Влад – как «собака-ищейка», все бегает, ищет, но нюха уже нет и забить не может».
В 60 матчах за киевское «Динамо» 24-летний Владислав Супряга отметился 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.
Ранее Виталий Кварцяный раскритиковал игроков донецкого «Шахтера».
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