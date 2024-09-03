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  4. «Собака без нюха». Кварцяный высказался по поводу нападающего Динамо
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 13:48 |
1144
1

«Собака без нюха». Кварцяный высказался по поводу нападающего Динамо

Известный украинский тренер раскритиковал Владислава Супрягу

03 сентября 2024, 13:48 |
1144
1
«Собака без нюха». Кварцяный высказался по поводу нападающего Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался относительно нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги:

«Краснопир чем-то мне напоминает Супрягу в его лучшие времена, когда тот выигрывал чемпионат мира и забивал в «Днепре-1». Но после травм, перехода в «Динамо» и каких-то непонятных амбиций – он потерял голевое чутье. Влад – как «собака-ищейка», все бегает, ищет, но нюха уже нет и забить не может».

В 60 матчах за киевское «Динамо» 24-летний Владислав Супряга отметился 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее Виталий Кварцяный раскритиковал игроков донецкого «Шахтера».

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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inoj
Він ледачий і виправляти це вже пізно, хоча, скоріше за все, у нього і нема такої мети. Не розумію, чому його тримають в команді
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