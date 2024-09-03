«Собака без нюха». Кварцяный высказался по поводу нападающего Динамо

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался относительно нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги:

«Краснопир чем-то мне напоминает Супрягу в его лучшие времена, когда тот выигрывал чемпионат мира и забивал в «Днепре-1». Но после травм, перехода в «Динамо» и каких-то непонятных амбиций – он потерял голевое чутье. Влад – как «собака-ищейка», все бегает, ищет, но нюха уже нет и забить не может».

В 60 матчах за киевское «Динамо» 24-летний Владислав Супряга отметился 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее Виталий Кварцяный раскритиковал игроков донецкого «Шахтера».