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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вирт возобновил тренерскую работу. Возглавил клуб из Тернополя
Украина. Первая лига
16 сентября 2024, 19:55 | Обновлено 16 сентября 2024, 20:31
1023
1

ОФИЦИАЛЬНО. Вирт возобновил тренерскую работу. Возглавил клуб из Тернополя

Бывший вратарь сборной Украины возглавил тернопольскую «Ниву»

16 сентября 2024, 19:55 | Обновлено 16 сентября 2024, 20:31
1023
1
ОФИЦИАЛЬНО. Вирт возобновил тренерскую работу. Возглавил клуб из Тернополя
ФК Нива

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт официально возглавил тернопольскую «Ниву», которая играет в Первой лиге.

В обновленном тренерском штабе «Нивы» будут работать его помощники Николай Лапко и Александр Зотов.

В апреле 2024 года Вирт возглавил клуб «Звягель» из Житомирской области. Тогда команда выступала во Второй лиге. Под руководством Вирта «Звягель» вышел в Первую лигу Украины.

Однако летом стало известно о том, что «Звягель» потерял статус профессионального клуба и снялся с чемпионата. Таким образом, Юрий Вирт остался без работы.

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Юрий Вирт Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Звягель назначение тренера Николай Лапко Александр Зотов
Дмитро Олійник Источник: ФК Нива Тр
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prorok
Подивимось на що він здатний . А може не зможе подивимось.
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