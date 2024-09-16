ОФИЦИАЛЬНО. Вирт возобновил тренерскую работу. Возглавил клуб из Тернополя
Бывший вратарь сборной Украины возглавил тернопольскую «Ниву»
Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт официально возглавил тернопольскую «Ниву», которая играет в Первой лиге.
В обновленном тренерском штабе «Нивы» будут работать его помощники Николай Лапко и Александр Зотов.
В апреле 2024 года Вирт возглавил клуб «Звягель» из Житомирской области. Тогда команда выступала во Второй лиге. Под руководством Вирта «Звягель» вышел в Первую лигу Украины.
Однако летом стало известно о том, что «Звягель» потерял статус профессионального клуба и снялся с чемпионата. Таким образом, Юрий Вирт остался без работы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони будет поддерживать украинского боксера
18 сентября в 19:45 пройдет матч 1-го тура главного еврокубкового турнира