Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кремня», которые заменят в Первой лиге «Звягель», приостановивший выступления в соревнованиях под эгодой ПФЛ, не смогут проводить календарные матчи в Кременчуге.

По информации нашего источника, искусственный газон местного стадиона уже не соответствует требованиям Первой лиги. Вот почему подопечные Игоря Климовского вынуждены будут искать пристанища в соседних Горишних Плавнях. Запасной вариант – стадион в Кропивницком.

Чтобы вернуть большой футбол в Кременчуг, заинтересованным местным организациям надо будет позаботиться о замене старого искусственного покрытия, или навести порядок на стадионе с травяным газоном.

Ранее мы сообщали, что 28 июля футбольный сезон в Украине не начнется.