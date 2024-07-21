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Украина. Первая лига
21 июля 2024, 13:20 | Обновлено 21 июля 2024, 14:59
3343
3

Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге

«Кремень» имеет проблемы с домашней ареной

21 июля 2024, 13:20 | Обновлено 21 июля 2024, 14:59
3343
3
Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге
ФК Кремень

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кремня», которые заменят в Первой лиге «Звягель», приостановивший выступления в соревнованиях под эгодой ПФЛ, не смогут проводить календарные матчи в Кременчуге.

По информации нашего источника, искусственный газон местного стадиона уже не соответствует требованиям Первой лиги. Вот почему подопечные Игоря Климовского вынуждены будут искать пристанища в соседних Горишних Плавнях. Запасной вариант – стадион в Кропивницком.

Чтобы вернуть большой футбол в Кременчуг, заинтересованным местным организациям надо будет позаботиться о замене старого искусственного покрытия, или навести порядок на стадионе с травяным газоном.

Ранее мы сообщали, что 28 июля футбольный сезон в Украине не начнется.

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Первая лига Украины инсайд Звягель Кремень Кременчуг чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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Анатолий Михно
Опа. А чого Кремінь? невже хведоров відмовився Металлург Запоріжжя оставити в першій лізі? А як же мінуси під моїм постом що Металлург "злили" в другу лігу бо це не тема такого чесного хведорова і він пиля гроші на інших темах? А як жне мені писали що "от якби була можливість то хведоров би...." ? Несложилось? Ну щож, так буває....
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Dfbj
Докотився наш футбол до районного рівня, (то автобус поламався то суддю побили)
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