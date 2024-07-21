Украина. Премьер лига21 июля 2024, 12:50 | Обновлено 21 июля 2024, 12:51
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Виноват Днепр-1. 28 июля футбольный сезон в Украине не начнется
Старт розыгрыша Кубка Украины переносится
21 июля 2024, 12:50 | Обновлено 21 июля 2024, 12:51
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Как стало известно Sport.ua, футбольный сезон в Украине не начнется 28 июля розыгрышем первого этапа Кубка Украины, как планировалось ранее.
Помешала неопределенность с тем, кто заменит «Днепр-1» в УПЛ, а также с окончательным составом участников в Первой и Второй лиге.
По информации нашего источника, поединки первого раунда Кубка Украины состоятся 11 августа.
Ранее мы сообщали, что новичок Первой лиги «Звягель», вероятнее всего, снимется с нового сезона чемпионата Украины.
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Який цирк у нашому футболі🤦♂️
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