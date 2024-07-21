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Украина. Премьер лига
21 июля 2024, 12:50 | Обновлено 21 июля 2024, 12:51
1252
2

Виноват Днепр-1. 28 июля футбольный сезон в Украине не начнется

Старт розыгрыша Кубка Украины переносится

21 июля 2024, 12:50 | Обновлено 21 июля 2024, 12:51
1252
2
Виноват Днепр-1. 28 июля футбольный сезон в Украине не начнется
УАФ

Как стало известно Sport.ua, футбольный сезон в Украине не начнется 28 июля розыгрышем первого этапа Кубка Украины, как планировалось ранее.

Помешала неопределенность с тем, кто заменит «Днепр-1» в УПЛ, а также с окончательным составом участников в Первой и Второй лиге.

По информации нашего источника, поединки первого раунда Кубка Украины состоятся 11 августа.

Ранее мы сообщали, что новичок Первой лиги «Звягель», вероятнее всего, снимется с нового сезона чемпионата Украины.

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Днепр-1 Кубок Украины по футболу инсайд Первая лига Украины Вторая лига Украины Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Phantom
Який цирк у нашому футболі🤦‍♂️
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