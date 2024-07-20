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Украина. Первая лига
20 июля 2024, 15:40 |
823
0

Новичок Первой лиги близок к снятию с чемпионата

«Звягель», скорее всего, не выступит в следующем сезоне

20 июля 2024, 15:40 |
823
0
Новичок Первой лиги близок к снятию с чемпионата

Новичок Первой лиги «Звягель», скорее всего, снимется с нового сезона чемпионата Украины. Об этом сообщил президент клуба Дмитрий Костюк:

«Мы до конца боролись и еще оставляем надежду, что сможем сыграть в этом сезоне в Первой лиге, но шансы наши призрачны, и я не вижу смысла скрывать это от наших игроков, тренеров, персонала, болельщиков. Сегодня мы провели командную встречу, я рассказал всем о делах в клубе, с каждым рассчитался заранее, поскольку долгов у нас никогда и не существовало, пожали руки и позволили игрокам искать себе новые команды.

Если тянуть с решением и начинать сезон без понимания того, что сможем доиграть его до конца, можем подложить свинью и нашим игрокам, и нашим соперникам по лиге.

Так случилось, что «Звягель» — клуб, представляющий одноименный город – больше не может играть в этом городе. Не удалось решить вопрос аккредитации местного стадиона и дальше нет времени ждать решения этого вопроса».

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Звягель Первая лига Украины
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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