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Лига Европы
21 января 2025, 01:35 | Обновлено 21 января 2025, 02:04
52
0

ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой Лиги Европы в Стамбуле

Соперником киевлян в поединке 7-го тура будет турецкий гранд «Галатасарай»

21 января 2025, 01:35 | Обновлено 21 января 2025, 02:04
52
0
ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой Лиги Европы в Стамбуле
Динамо Киев

Во вторник, 21 января, состоится первый официальный матч киевского Динамо в 2025 году. Соперником киевлян в поединке Лиги Европы будет турецкий гранд – «Галатасарай».

Утром накануне игры киевляне отправились в Стамбул из аэропорта Анталии, вблизи которой в Белеке динамовцы проводят подготовку ко второй части сезона. Перелет длился около часа, после чего динамовцев ожидало заселение в гостиницу, обед и отдых.

Вечером 20 января состоялась регламентная предматчевая тренировка команды на домашней арене Галатасарая – Рамс Парк (во время матчей под эгидой УЕФА стадион имеет другое официальное название – Спортивный комплекс Али Сами Йен).

Тренировка, которая согласно регламенту длилась менее часа, была частично открыта для представителей СМИ. Перед его началом на вопросы журналистов ответили главный тренер «Динамо» Александр Шовковский и капитан команды Виталий Буяльский.

Тренировку динамовцы провели в отличном настроении и полной готовности к своему первому официальному матчу в новом году. Из-за травм команде в игре с «Галатасараем» не смогут помочь Денис Попов и Владимир Бражко, которые остались восстанавливаться в Белеке, куда команда вернется сразу после матча.

Поединок Галатасарай – Динамо начнется 21 января в 17:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой Лиги Европы

ФОТО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой Лиги Европы

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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