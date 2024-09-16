Дебютный гол Довбика, травма Миколенко и невыразительный Цыганков

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Довбик против Малиновского

«Дженоа» и «Рома» расписали ничью – 1:1.

«Волки» повели в счете в конце первого тайма. «Грифоны» ответили своим мячом уже в добавленное к матчу время.

Артем Довбик успел восстановиться от повреждения, из-за которого он пропустил матчи Лиги наций против Албании и Чехии и отыграл 80 минут во встрече.

Первый шанс забить Артем имел после стремительной атаки. Украинский нападающий оказался один напротив ворот. Но удар Артема метров с 8-9 пришелся прямо во вратаря.



Довбик реабилитировался в конце первого тайма. Вратарь «Дженоа» парировал удар Никколо Пизилли, а Довбик первым был на добивании. Арбитр сначала зафиксировал положение вне игры, но VAR признал гол чистым.

В начале второй половины игры у Довбика была хорошая возможность сделать дубль. После стандарта мяч отскочил к Артему. Украинский нападающий пробивал с близкого расстояния, но снова не смог переиграть вратаря «грифонов».

Во втором тайме у Довбика были все шансы убежать на ворота соперника, но не хватило скоростных качеств.

Артем Довбик уже показывает лучшую сыгранность с новыми партнерами. Несколько раз очень хорошо обыгрался в линии атаки с Пауло Дибалой. Украинскому нападающему не хватило реализации.

Руслан Малиновский вышел на второй тайм. Украинский полузащитник усилил игру «Дженоа» после перерыва. Много работал с мячом. В середине второго тайма вывел на удар Калеба Экубана, но ганский форвард не смог переиграть вратаря римлян с острого угла.



Через несколько минут Руслан пробивал опасно со штрафного. Вратарь хозяев Миле Свилар смог взять непростой удар с отскоком от газона.

Второй штрафной Малиновского оказался опаснее. Сербский вратарь «Ромы» отразил мяч перед собой. Только чудом игроки «Дженоа» не смогли переправить его в ворота.

«Рома» находится на 16-м месте, имея 3 очка. «Дженоа» имеет в активе 5 очков и занимает 10-е место.

Невыразительный Цыганков

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» дома уступила в каталонском дерби «Барселоне» – 1:4.

К середине второго тайма «Барселона» побеждала 4:0. Только под конец игры хозяева смогли забить мяч престижа.

Виктор Цыганков отыграл 68 минут. Украинский вингер в целом провел не очень удачный матч. Виктор отличался только в отдельных эпизодах.

В начале игры Цыганков разогнал атаку, завершившуюся ударом Мигеля Гутьерреса из-за пределов штрафной по центру ворот.

Цыганков пытался замкнуть навес Брайана Хиля, но так и не смог дотянуться до мяча.

Виктор хотел забить через себя. После навесной передачи мяч «завис» на углу вратарской «Барселоны». Цыганков решился на сложный удар, но никакой угрозы не было. Хотя перед этим был зафиксирован офсайд.

Это все полумоменты с участием украинского легионера. Каких-либо серьезных проблем «Барселоне» Цыганков не смог создать. Во втором тайме стал выглядеть уставшим и был заменен.

В турнирной таблице «Жирона» занимает 7-е место, имея в активе 7 очков.



Забарный не сыграл против Мудрика

«Борнмут» уступил дома «Челси» – 0:1.

Единственный гол в конце матча забил нападающий «синих» Кристофер Нкунку.

Илья Забарный вышел в основе «вишен» и провел на поле весь матч.

В первом тайме Забарный сыграл достаточно надежно. Только в конце тайма пустил за спину Николаса Джексона, но удар сенегальского нападающего не стал проблемой для Марка Траверса.

После перерыва помарок было больше. Забарный не успел заблокировать прострел Марка Кукурельи, когда страховал фланговый защитник. Удар Джексона был неточен.

Пропущенный гол на совести украинского защитника. Нкунку забил из непосредственной зоны ответственности Забарного. Французский нападающий принял мяч в штрафной «Борнмута», выиграл позицию, а затем силовую борьбу у Забарного и спокойно покатил мяч в угол.

Михаил Мудрик на поле так и не вышел. Украинский вингер просидел весь матч на скамейке запасных.

«Борнмут» на 11-м месте с 5 очками в активе. «Челси» имеет 7 пунктов и занимает 8-е место в таблице.



Травма Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон» на выезде уступил «Астон Вилле» – 2:3.

«Ириски» забили два быстрых мяча, но не сумели удержать даже ничью. «Вилланы» одержали волевую победу.

Виталий Миколенко вышел в старте и был заменен на 27-й минуте. До этого момента команда украинца побеждала со счетом 1:0. У Миколенко не было никаких проблем в обороне. К атакующим действиям почти не подключался.

Виталий захромал и дал понять, что не сможет продолжить игру. Тяжесть травмы Миколенко пока остается непонятной.

«Эвертон» занимает последнее место в АПЛ. «Ириски» не набрали ни одного очка в 4-х матчах.



Первый матч в сезоне Ярмолюка

«Брентфорд» в гостях уступил «Манчестер Сити» – 1:2

«Пчелы» открыли счет уже на 1-й минуте матча. Но еще в первом тайме Эрлинг Холанд забил два гола.

Егор Ярмолюк впервые в этом сезоне вышел играть в АПЛ. Украинский полузащитник появился на поле на 84-й минуте. Ярмолюку удалось усилить игру своей команды. Он принял участие в нескольких атаках. Егор даже мог стать героем поединка, но удар украинца с линии штрафной прошел мимо ворот.

В турнирной таблице «Брентфорд» занимает 9-е место, имея 6 очков в активе.



Зинченко вне заявки и Мудрик на скамейке запасных

«Арсенал» в гостях победил «Тоттенхэм» – 1:0. Александр Зинченко не попал в заявку «канониров» на игру.

«Реал» на выезде был сильнее «Реала Сосьедад» – 2:0. Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных.

Cергей ТИЩЕНКО